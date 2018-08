La respuesta de Maluma cuando le preguntamos si es celoso con su novia Natalia Barulích

Desde que comenzó su carrera musical, Maluma se vislumbraba como todo un galán y poco se sabía de sus romances. Sin embargo, a principios de este año ese hermetismo con el que vivía su vida personal pasó a segundo plano y Juan Luis Londoño –nombre real del cantante –mostró su faceta más romántica. En enero de 2018, confirmó su relación con Natalia Barulích y desde entonces, la bella modelo cubano-croata se ha convertido en la protagonista de los momentos más especiales en su vida. Para hablar de esta y otras cuestiones, Maluma abrió las puertas de su casa a ¡HOLA! Colombia y como nunca, habló de su relación con Natalia, así como de sus planes a futuro.

VER GALERÍA Maluma en su natal Medellín para una sesión de fotos con ¡HOLA! Colombia. Foto: Hernán Puentes

El flechazo entre Maluma y Natalia se dio justo en medio de un ambiente de trabajo, cuando hicieron el video musical de Felices los 4. Él jamás se hubiera imaginado que de ese video saldría una bonita relación. El cantante de 24 años contó a la publicación que desde el primer momento quedó prendado de la belleza y la inteligencia de la modelo.

“Natalia es una persona muy especial para mí, me entiende mucho, me acompaña. La quiero mucho. Llegó en el momento indicado a mi vida. Es la primera vez que la gente sabe algo de mi privacidad o de mis relaciones y yo me siento muy feliz de la que gente conozca ese lado de Juan Luis. Es importante que la gente sepa que yo me enamoro, sufro y lloro como cualquier otra persona. Natalia para mí significa mucho es una gran compañía”.

VER GALERÍA El cantante conoció a su novia mientras filmaban un video musical. Foto: Hernán Puentes

A Maluma no sólo le llamaron la atención los finos rasgos de la modelo, sino que también hicieron click gracias a que comparten la pasión de la música. “A ella le gustaba mucho mi música y luego de Felices los 4 hubo una conexión. Además ella también hace música es DJ y canta hermoso, entonces tenemos una química a nivel musical. Por ahí empezó todo”.

¿Y cómo es Maluma de novio? Te sorprenderá saber que, así como es de apasionado o divertido en sus videos o presentaciones en vivo, este joven es todo un enamorado y que para ella tiene los detalles más dulces. Eso sí, para él lo más importante es que su novia tenga tiempo y espacio para desarrollarse profesionalmente. “Soy muy romántico, detallista, me gusta hacerla sentir bien, eso es lo más importante. Me gusta protegerla, cuidarla y no soy celoso para nada. Me gusta que ella tenga su libertad, que viva que haga sus cosas. Ella también está pasando por un buen momento en su carrera, entonces nos apoyamos, trato de empujarla y de ser una motivación para ella”.

Más notas como esta:

- Maluma acompaña a su novia en un viaje a Croacia para conocer sus raíces

- El romántico momento que Maluma y Natalia Barulích protagonizaron sobre el escenario

Primer aniversario juntos

A finales de junio, celebraron su primer aniversario de novios de una forma muy especial: en pleno Mundial de Fútbol. Maluma viajó como aficionado más a Rusia para ver jugar a la selección colombiana y su inseparable novia lo acompañó.

VER GALERÍA La pareja celebró su aniversario en el Mundial de Fútbol de Rusia. Foto: Instagram Natalia Barulích

A través de sus redes sociales, Natalia compartió una fotografía de su festejo por su primer año como novios. En la tierna postal, ambos aparecen a bordo de un avión dándose un beso de lo más dulce, mientras sostienen unas copas. La modelo se refirió al cantante como el amor de su vida.

Para más acerca de la entrevista de Maluma con ¡HOLA! Colombia, adquiere la edición de septiembre de HOLA! USA en los kioskos o haz click aquí

-- Entrevista por Diana Estrella