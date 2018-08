Kim Kardashian, de boda en la mansión Versace con un vestido neón ¡de látex!

Este fin de semana, se llevó a cabo el enlace del rapero 2 Chainz con su novia Kesha Ward. A la ceremonia, la cual se realizó en la villa Casa Casuarina (mejor conocida como la lujosa mansión de Gianni Versace) en Miami, acudieron las personalidades más destacadas del mundo del rap como Kanye West, quien no podía dejar de faltar a esta cita. El cantante llegó acompañado por su inseparable Kim Kardashian, quien sin proponérselo fue el centro de las miradas debido a su llamativo –y muy entallado– vestido verde neón de látex.

VER GALERÍA

La pareja llegó puntual a la cita en el 1116 de Ocean Drive, en South Beach, a bordo de su lujosa Mercedes G-Wagon. ‘Kimye’ formó parte de la selecta lista de 75 invitados a la ceremonia en Villa Casuarina. Sin duda, de los dos la que más llamó la atención fue la socialité de 37 años, pues el traje que eligió para esta ocasión marcaba a la perfección sus célebres curvas.

Kim lució un midi dress verde neón de látex, el cual tenía una gran abertura por la que se asomaba uno de sus muslos. Para completar su outfit, llevó unas strap sandals Portofino de Gianvito Rossi con estampado de pitón, las cuales según el sitio web de Barneys New York están en poco más de $1190 dólares. Como único accesorio, la estrella de Keeping Up With The Kardashians, llevó tan solo un par de mirrored sunglasses, dejando que el resto de su atuendo hablara por sí solo.

VER GALERÍA

En cuanto a su look, Kim no se complicó y llevó su gran cabellera marcada por unas ligeras ondas, mientras que su maquillaje fue discreto con unas con unas sombras cafés, un perfecto delineado negro y un lipstick nude.

Su esposo lució un traje verde menta claro con monograma de Louis Vuitton y un par de flip floops de su línea Yeezy y llamó la atención que los llevó con un par de calcetas, siendo este último detalle en su look toda una controversia.

Más notas como esta:

- La regla más importante en la casa de Kim Kardashian

- Kim Kardashian ha roto un multi millonario récord y no te imaginas cuál es

Los colores neón, la tendencia que Kim impondrá

Parece que con los últimos looks de Kim Kardashian los colores neón se convertirán en tendencia, pues hace sólo unos días, en su más reciente visita a Miami, se dejó ver con una larga peluca verde neón y con un mini vestido metálico de látex de lo más ajustado. A juego –y del mismo tono –la estrella paseó por las calles de la ciudad en un Lamborghini del mismo tono de su peluca, el cual le costó un poco de trabajo obtener, pues lo buscó por todas partes.

VER GALERÍA

¿Cómo lo sabemos? La propia Kim lo confesó en sus Instagram Stories, dejando a más de uno de sus seguidores sin aliento. A través de un video, se escucha decir a Kim: “¡Tuve que conseguir un Lambo verde neón para que combinara con mi pelo”.