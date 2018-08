El Dorado Wolrd Tour de Shakira llegó a Miami, Florida, donde sus miles de fieles fanáticos la esperaban para disfrutar de un increíble show. Entre sus fieles seguidores se encontraba Lili Estefan, quien no podía perderse por nada del mundo este concierto, pues siente gran cariño y admiración por la intérprete de origen colombiano. Además de disfrutar del show, la presentadora de El Gordo y la Flaca tuvo la oportunidad de ir al backstage donde se tomó unas fotografías con Shakira y con sus padres, los señores Nidia y William.

A través de sus redes sociales, la conductora de Univision compartió los mejores momentos del show en el America Airlines Arena y también subió las instantáneas que se tomó tras bambalinas con la cantante y con sus papás. Como una fanática más, Lili Estefan no pudo ocultar su emoción al encontrarse con la artista de 41 años, a quien le ha seguido los pasos desde sus primeros años de trayectoria musical. También subió un video de una de las presentaciones de la cantante, en el que se deja ver moviendo las caderas de una forma hipnotizante.

Lili acompañó las fotos con la siguiente descripción, en la que deja ver cuánto la admira: “Celebrando a esta belleza de mujer. Me fui a verla en concierto ayer y hoy, dos días seguidos porque uno no es suficiente. Tremendo concierto mi gente, no se lo pueden perder. Estás cada vez mejor mi ‘Shak’”.

Pero no sólo hubo buenos recuerdo y fotos de esta visita exprés tras el escenario, también hubo un abrazo muy especial. En un video corto que ‘La Flaca’ compartió en Instagram Stories se alcanza a apreciar como Shakira la ve y corre a abrazarla y le pregunta: “¿Cómo estás?”, mientras Lili no deja de repetir que es una de sus más grandes fanáticas.

Milan, Sasha y Piqué, presentes en la gira de Shakira

Sus hijos, Milan y Sasha, así como su pareja, Gerard Piqué han estado presentes en algunos de sus conciertos de El Dorado World Tour, pero cuando no pueden acompañarla físicamente, Shakira los tiene bien presentes hasta en su camerino. En sus últimas publicaciones en redes sociales, la cantante ha grabado algunos videos frente al espejo y ha dejado ver que justo en una de las orillas del marco tiene una fotografía de sus hijos con Piqué.

Pero ese no es el único gesto con el que ‘Shak’ tiene presente a su familia en los escenarios, pues en junio –a inicios de su gira –mostró en pleno concierto una guitarra personalizada en la que tiene una foto de Piqué con sus dos hijos. Luego de acompañarla en los primeros shows de su gira por Europa, los niños se han quedado en casa, en Barcelona, al cuidado de su padre, mientras Shakira continúa su gira en solitario por América.