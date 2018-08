Para Adria Arjona llegó uno de los días más importantes. La joven actriz de 26 años anuncio a través de las redes sociales su compromiso con su novio. La hija de Ricardo Arjona compartió a través de su cuenta de Instagram un par de fotografías al lado de su prometido, en las que presumía su anillo de compromiso con la mejor de sus sonrisas.

En una de las fotografías, Adria aparece sentada con la mano izquierda apoyada sobre la mesa mostrando su anillo con un diamante en corte cuadrado. En la segunda imagen, se alcanza apreciar parte del rostro de su futuro esposo y la mano de la joven con la joya. La primogénita del cantautor acompañó las instantáneas con la siguiente descripción, en la que dejaba ver lo ilusionada que estaba por unir su vida a la de su pareja: “Un millón de veces sí”.

Los seguidores de Adria se alegraron por el nuevo capítulo que se escribe en su vida, sin embargo para la mayoría es un misterio la identidad de su novio, a quien en contadas ocasiones presume en sus publicaciones en redes sociales. Incluso, en las postales del compromiso, Adria se reservó el nombre de su galán y no lo etiquetó en las imágenes, como algunos esperaban. De hecho, en su perfil -donde tiene más de 218 mil seguidores- Adria tiene muy pocas imágenes con él, siendo las más antiguas del 2016.

El anuncio de su compromiso lleva varios miles de likes, entre los que figuran los de sus fanáticos así como de sus amigos más cercanos, pero hasta el momento su famoso papá aún no le da ‘me gusta’ a la publicación.

Quizá el rostro de la mayor de los tres hijos de Arjona te sea familiar. La joven poco a poco se ha abierto camino en Hollywood y ha participado en series como Person of Interest (CBS), True Detective (HBO) y Emerald City (NBC). En cuanto a su trabajo en la pantalla grande, ha participado en películas como Pacific Rim: Uprising y Life of the Party.

La familia de Ricardo Arjona

Además de Adria, el multi ganador de Latin GRAMMY tiene un hijo llamado Ricardo. Ambos jóvenes son hijos del primer matrimonio del cantante con la modelo Leslie Torres. Luego de 10 años de matrimonio, en 2005 el cantante y la madre de sus hijos decidieron poner punto final a su relación. Tras su separación, Arjona le dio una nueva oportunidad al amor con la venezolana Daisy Arvelo, con quien tiene al pequeño Nicolás, de siete años de edad. Aunque hay una gran diferencia de edades entre los hijos del cantante, los tres se llevan de maravilla y procuran pasar juntos las fechas especiales.