Para Dayanara Torres no hay mayor orgullo que sus dos hijos, Cristian y Ryan, a quienes tuvo de su primer matrimonio con Marc Anthony. Con los años, los niños pasaron de ser unos tiernos chiquillos a convertirse en todos unos jovencitos y han demostrado que, de mamá y papá, heredaron la galanura y el talento. Recientemente, la puertorriqueña festejó los 15 años del menor de sus hijos y usó sus redes sociales para dedicarle unas bellas palabras.

A través de su cuenta de Instagram, la guapa presentadora compartió una serie de imágenes con las que felicitó a Ryan por su cumpleaños. Las fotografías eran una especie de línea del tiempo, pues mostraban a Dayanara en la dulce espera de su segundo hijo, hasta una instantánea reciente del chico, quien por cierto tiene un gran talento musical como su padre. Torres compartió otras dos fotos del joven, las cuales dejaron encantados a sus seguidores.

En una de ellas, se alcanza a apreciar a Ryan como un adorable bebé con unos grandes ojos azulados. Mientras que la otra imagen, corresponde a su niñez, donde ya se vislumbraba como un guapo chiquillo.

La jueza de Mira Quién Baila (Univision) escribió a un lado del tierno álbum: “Hace 15 años (ayer) con mi Baby Ryan #2003 #Aug16 ¡Feliz Cumpleaños Ryan! Mi fotógrafo oficial”. Dayanara acompañó esas palabras de unos hashtags en los que hacía gala de las habilidades de su hijo, pues además de ser bueno en la música y tener un gran dominio de la cámara fotográfica, también es amante de los deportes extremos como el snowboarding y el surf.

Aunque está dedicada a su carrera en el mundo del entretenimiento, para la modelo de 43 años su faceta como madre es lo más importante. “De todos mis roles, el de madre ha sido el más importante. Desde que tuve a mis hijos, en eso me concentré, siempre quise estar presente y no me puedo quejar: yo vivo totalmente agradecida con la vida”, dijo en entrevista con Agencia Reforma.

La estrella de televisión añadió que todos los días hace el máximo esfuerzo por educar a sus hijos bajo los mimos principios con los que ella creció. “Siempre trato de inculcarles que agradezcan y que sepan que lo que tienen no todos pueden tenerlo. Quiero que crezcan con humildad, como yo lo hice”.

En esta labor de educar a los muchachos también ha tenido que ver su ex esposo, Marc Anthony. “Él es un padre orgulloso, demasiado cariñoso, siempre con amor para sus hijos a los cuales nunca les ha faltado nada. Es un buen padre”.

Los seis hijos de Marc Anthony

Marc Anthnoy y Dayanara Torres estuvieron casi cuatro años como marido y mujer. En 2004, decidieron poner punto final a su relación y cada uno siguió con sus vidas. El cantante contrajo nupcias ese mismo año con Jennifer Lopez y en 2008 se convirtieron en padres de unos mellizos, Emme y Max. Además de los hijos que tuvo con Dayanara y con Jennifer, Marc es padre de una jovencita llamada Arianna, de su relación con la ex policía Debbie Rosado a mediados de los noventa. Arianna tiene un hermano mayor llamado Chase, al que Marc considera como su hijo.