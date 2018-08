A finales del mes de julio, se dio a conocer que Eugenio Derbez y su familia se mudarían a Australia de manera temporal por el trabajo del actor. A unas semanas de iniciar su nueva vida del otro lado del mundo, el actor de 56 años, su esposa Alessandra Rosaldo y su pequeña Aitana, parecen estar adaptándose poco a poco y lo mejor de todo es que están disfrutando de la belleza que ofrece este lugar, el cual los ha unido aún más como familia.

A través de sus redes sociales, la pareja nos ha regalado fotografías y videos de sus primeros días en la isla, donde han celebrado eventos importantes, como el cumpleaños número cuatro de Aitana. Recientemente, Alessandra compartió en sus redes sociales una linda fotografía al lado de su marido, en la que deja ver lo bien que la están pasando en su nuevo hogar y lo unidos que están. En su cuenta de Instagram, la cantante subió una selfie en la que aparece sonriendo hacia la cámara, mientras Eugenio la besa tiernamente en los labios. Junto a la romántica instantánea agregó: “My one and only (mi único amor)” y acompañó la frase con los hashtags de #truelove y #miamor.

Según la cuenta de Instagram de la también actriz, la imagen –la cual tiene más de 60 mil likes –fue tomada en Burleigh Heads Beach, en Queensland. En sus redes sociales, tanto Alessandra como Eugenio han compartido los bellos paisajes que ofrece esa parte de la costa australiana como Surfer’s Paradise, Cape Byron Lighthouse y Broadbeach, donde han creado momentos en familia, los cuales seguramente recordarán con cariño cuando regresen a Estados Unidos.

De hecho, esta semana Aitana y Alessandra le cayeron de sorpresa a Eugenio en el set de la película en la que está trabajando. En Instagram Stories, el actor compartió con sus seguidores que estaban en la selva australiana y que su hija estaba fascinada con los grandes árboles que había a su alrededor.

Cumpleaños al otro lado del mundo

A principios de este mes, Aitana celebró su cumpleaños número cuatro y lo hizo de una forma muy divertida. Sus papás la llevaron al Tree Top Challenge, un parque ubicado en Tamborine Mountain, donde los niños hacen actividades de todo tipo al aire libre. Además de pasar un día de aventuras, sus padres le organizaron un pastel en casa y por si fuera poco, Eugenio le dedicó un mensaje de cumpleaños, en el que expresaba lo mucho que su pequeña le ha enseñado a lo largo de estos cuatro años.

En su cuenta de Instagram, el protagonista de Overboard subió una foto con su hija y escribió: “Un día como hoy, hace 4 años, conocí a Aitana y me revolucionó la vida... No estaba en mis planes volver a ser papá. Nunca pensé salirme de mi zona de confort y empezar otra vez de cero... Y ahora agradezco infinitamente esta nueva oportunidad que me puso enfrente la vida, para tratar de corregir mis errores, para ser mejor papá, no sólo para Aitana, sino también para sus hermanos. Gracias princesa por llegar a nuestras vidas, porque gracias a ti, me reencontré en tus ojos. ¡Feliz cumpleaños Aitana! ¡Te amamos con toda el alma!”.