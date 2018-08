El buen corazón y el instinto maternal de Cele Ayala, una policía argentina, ha conmovido los corazones de los internautas y todo gracias a una fotografía que demuestra que, cuando se trata de ayudar, no importa la condición o las situaciones al rededor. Cele trabaja en hospital de niños Sor María Ludovica de La Plata, en Buenos Aires, y un sonido en especial llamó su atención la noche del martes pasado. Un bebé lloraba insistentemente en una de las salas del hospital y, al acercarse, notó que se trataba de una pequeña que se llevaba mucho la mano a la boca. Cele reconoció el gesto, pues hace unos meses se convirtió en mamá, y supuso que la bebé del hospital podría tener hambre. Sin pensarlo, pidió permiso a los encargados del sector para amamantarla.

Cele recibió un "sí" como respuesta, no sin antes escuchar un par de "advertencias" para no hacerlo, como que la niña estaba sucia y olía mal. A ella, esos comentarios no le importaron y en cuestión de minutos, cargó la pequeña para alimentarla. El tierno acto de la mujer dejó impresionado a Marcos Heredia, uno de sus compañeros de guardia, quien se sintió orgulloso de ella por lo que estaba haciendo y le tomó una fotografía con el fin de compartirla con sus conocidos en las redes sociales para que vieran el gran ser humano que es Cele.

"Quiero hacer público este gran gesto de amor que tuviste hoy con ese bebito, que sin conocerlo no dudaste y por un momento cumpliste cómo si fueras su madre, no te importó la mugre y el olor como los señores profesionales del hospital manifestaban. Cosas así no se ven todos los días", escribió Marcos en su publicación en la que resaltó que el 14 de agosto, fecha en la que tomó la foto, era el Día de la Mujer Policía. Lo que ninguno de los dos se imaginó fue que la imagen tocaría el corazón de miles de personas que hasta el momento han compartido la publicación con palabras de agradecimiento para la mujer a quien no le importó nada más que ayudar a una pequeñita. "Fue un momento muy triste, me partió el alma verla así. La sociedad tiene que sensibilizarse al máximo ante estas cosas que afectan a los nenes, no pueden seguir pasando”, declaró la oficial sobre su lindo gesto.

Una niña en situación delicada

La pequeña, quien Marcos confirmó se llama Tahiam, es la menor de una familia de seis hermanos. De acuerdo a trabajadores del hospital argentino, los niños fueron separados de sus padres por vivir en un ambiente de abuso, llevando a la infante a ser hospitalizada por mostrar un grave caso de desnutrición. Días después de que se hiciera viral la foto de Cele, la gente hizo donaciones para los niños y no paraba de preguntar qué había pasado con la bebé. Marcos confirmó que la niña, de ocho meses de edad, se encuentra mejor y su salud ha evolucionado favorablemente. El también policía agrego que no podía mostrar ninguna foto de la pequeña por motivos de seguridad, y que la menor después de salir del hospital irá a vivir al hogar de su tía.