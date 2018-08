Para Ariana Grande, como para muchos otros famosos, el fallecimiento de Aretha Franklin significó una gran pérdida, no sólo en la música, sino en sus vidas personales. Por ello, Ariana se conmovió hasta las lágrimas en su más reciente visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, cuando interpretó Natural Woman a forma de tributo para la Reina del Soul. Y aunque fue uno de los momentos más emotivos de la transmisión, no fue nada sencillo para la joven de 25 años hacer este homenaje que la conmovió al máximo.

La visita de Ariana Grande al show no estaba contemplada para un segmento musical, según reporta TMZ. En el guion de esa noche, la cantante sólo daría una corta entrevista y sería parte de un sketch de comedia, como en otras ocasiones lo ha hecho. Sin embargo, ante la pérdida de una de las cantantes más importantes del soul, y a quien Ariana consideraba una de sus heroínas, los planes cambiaron por completo.

Al llegar Ariana al set, se reunió con los productores, quienes le pidieron que hiciera un homenaje para Aretha con la canción Natural Woman. A pesar de lo mucho que la joven admiraba a Franklin, al principio de rehusó porque consideró que sus emociones se interpondrían durante la canción, pues aún estaba de luto por la cantante que tanto admiró. Fue el músico Questlove quien terminó convenciendo a Grande de hacer ese tributo y, tal como lo había dicho Ariana, no logró contener su emoción y después de interpretar el tema lanzado en 1967, dejó el escenario llena de lágrimas.

El adiós a una grande de la música

Ariana grande no sólo rindió un homenaje a Aretha Franklin a través de la música. Después de enterarse de la triste noticia, la también actriz la recordó con una fotografía en su cuenta de Instagram en la que ambas aparecen juntas, abrazadas y sonrientes. Las palabras estaban de más y Ariana se limitó a decorar la publicación con decenas de emojis de corazones y sólo uno de una nube. Además, para resaltar la grandeza y el poder de la voz de Aretha, compartió un video con la Reina del Soul cantando en vivo. "Por siempre", escribió Ariana al lado de la publicación que deja claro lo mucho que la admira.

Tal como Ariana, otros artistas utilizaron sus redes sociales para recordar y rendirle un tributo a Aretha Franklin, quien falleció este 16 de agosto después de librar una batalla contra el cáncer de páncreas. "Es difícil concebir un mundo sin ella. No solo era una cantante única y brillante, su compromiso con la lucha por los derechos civiles impactó en el mundo", escribió Barbra Streisand. Paul McCartney publicó: "Dejemos que todos se tomen un momento para dar las gracias por la hermosa vida de Aretha Franklin, la Reina del soul, quien nos ha inspirado a todos por tantos, tantos años. Ella se habrá ido pero la memoria de su grandeza como música e increíble ser humano vivirá con nosotros para siempre".

Elton John se unió a los mensajes y anotó: "La pérdida de Aretha es un vació para todos los que amamos la música real: la música del corazón, el soul y la iglesia. Su voz era única, su manera de tocar el piano sublime". Celebridades como Stephen King, Fergie, Shonda Rhimes y Kevin Bacon sólo publicaron la palabra "Respeto".