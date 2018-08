Serena Williams tiene una hermosa familia que, desde hace un año, se ha robado los corazones de todos sus fans. La tenista no ha parado de sonreír desde el año pasado, cuando dio a luz a su hija Alexis Olympia, una bebé que sólo con las fotos que sus padres comparten en las redes, se ganó el cariño de la gente. Para multiplicar la alegría, en una boda celebrada por todo lo alto, Serena pasó por el altar del brazo de Alexis Ohanian, co-fundador de Reddit y padre de la niña. Ahora la pareja suma un nuevo integrante a la familia y no, no se trata de un hijo más, aunque sí de una bebé a la que ellos llaman "nieta".

Con la llegada de Alexis Olympia, Serena y su esposo están descubriendo el mundo a través de los ojos de la pequeña, quien el próximo 1 de septiembre cumplirá su primer añito. Con un instinto maternal, la niña lleva a todos lados a su muñeca, una "bebé" de nombre Qai Qai que la acompaña en todo momento y que hace unos días hizo su gran debut en Twitter. "¿En dónde está Olympia Ohanian?", pregunta la muñeca en su primer y único mensaje.

La cuenta de la muñeca, la describe como "hija de Alexis Olympia y nieta de Serena Williams y Alexis Ohanian", su lugar de residencia está indicado, en forma de broma, como "probablemente en el suelo", una frase que además de hacer reír a los fans de la pareja, da a entender que la muñeca es la favorita de la niña y la lleva a todas partes. Alexis y Serena son los más felices de compartir sus actualizaciones con la muñeca. "¿Cómo estuvo su fin de semana? Este fue el mío con Alexis Olymplia y Qai Qai", escribió el empresario y orgulloso papá, que además de publicar una fotografía de la muñeca en una carriola rosada de juguete, agregó el hashtag "Hombre de negocios".

Williams y Ohanian llevan el control de esta cuenta al igual que los perfiles de la bebé. En ellas, la gente puede ver las fotos más tiernas de su hija, momentos que han querido compartir con el mundo desde que llegó al mundo. En el álbum virtual, parece que el tiempo ha pasado más rápido de lo que parece. En sólo 11 meses, la niña ya ha dado sus primeros pasos y colmado de una inmensa alegría a sus papás. La pequeñita, además, ya posa para la cámara con una singular sonrisa y outfits estilosos para ir a ver a mamá jugar tenis en los eventos más importantes.

Serena Williams y Alexis Ohanian, los más felices con la paternidad

A pesar de que Serena ha contado en varias ocasiones que tuvo complicaciones a la hora de dar a luz, la deportista no cambiaría por nada las vivencias que ha experimentado junto a su hija. Incluso, ha confesado que la alegría de ser mamá es tan grande que sortea la idea de escribirle una vez más a la cigüeña, aunque de hacerlo se alejaría del deporte. "No sé si quiero jugar si tengo otro bebé. Necesito hablar con Alexis. Necesitamos un plan", reveló a InStyle. A pesar de que es algo que ambos desean, mientras completan ese plan, los orgullosos padres se enfocan en disfrutar al máximo cada momento con su pequeña hija, que sólo con sonreírles logra colorear su vida.

