Si pensabas que el tema Despacito ya había dejado de sonar, ¡te equivocas! O al menos Britney Spears lo ha despertado con su última publicación de Instagram. Se trata de un video donde la intérprete de Baby One More Time nos regala un pequeño baile junto a su novio, Sam Asghari.

Mientras la canción de Luis Fonsi ft Justin Bieber sonaba al fondo, Britney alzó los brazos para dedicarle unos sensuales movimientos al modelo iraní, quien no quiso bailar, pero sí se vio tentado a tomarla de la cintura y estamparle un beso en la boca tras caer a los encantos de su novia, ¡claramente están muy enamorados!

Pero la Princesa del Pop no solo cautivó a su novio, también muchos de sus seguidores quedaron sorprendidos con su baile en el que lució unos jeans de botas acampanadas a la cadera y un top oscuro con un nudo en el centro que le dejó su marcado abdomen al descubierto.

Además, llevaba suelta su larga melena rubia, algo que se ha convertido en su marca personal. En tan solo nueve horas el clip ya acumulaba 500 mil likes y 10 mil comentarios, en su mayoría positivos. “¡Oh Dios mío te ves hermosa! Todos los días mejorando”; “Muy dulce tu chico Brit”; “Qué pareja tan hermosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron algunos de sus 20 millones de seguidores de Instagram.

“Vino a visitarme a Bélgica, ¡así que bailamos antes de mi show! Qué noche perfecta #PieceOfMe”, escribió Britney al pie del video. Pero su novio también quiso compartir una instantánea junto a su media naranja y lo hizo acompañada de la frase: “De Bélgica con amor @britneyspears”. La cantante se presentó la noche del miércoles en la sala de conciertos Antwerps Sportpaleis de Bélgica como parte de la gira Piece Of Me Tour que realiza por Europa y que la traerá de vuelta a EEUU el próximo 21 de octubre en el Circuit of the Americas de Austin, Texas.

Después de separarse de Kevin Federline, el padre de sus dos hijos -Jayden y Sean- y tras un largo período de soltería en el que aseguró que no necesitaba de la compañía de una pareja, Britney sorprendió a sus seguidores a medianos del año pasado al anunciar su romance con Sam, una relación estable que le ha sentado muy bien a la cantante.