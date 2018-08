Los últimos meses no han sido nada sencillos para Therra Jaramillo, una periodista freelance de Georgia que tuvo que sobrevivir con un apretado presupuesto y muchas bocas que alimentar. La situación en su hogar ha sido cada vez más difícil desde que falleció su esposo a causa de cáncer en el cerebro. En casa, es ella quien se hace cargo de su padre de avanzada edad y un hermano con discapacidad, además de cuatro perros rescatados, dos gatos y una gallina ciega. Y justo cuando parecía que no podría sobrevivir una semana más con un salario inestable, encontró un ángel en el súper mercado, lo que jamás imaginó era que se tratara de un cantante famoso, conocido por su nombre artístico: Ludacris.

Therra había recibido como regalo de una de sus amigas una tarjeta con 250 dólares para comprar despensa en Whole Foods. Con varios empaques de comida para perro y despensa para poder alimentar a su padre y hermano, la mujer se formó para pagar y cuando se daba cuenta de que había sobre pasado la cantidad de su tarjeta, unos de los sobres de alimento se mezclaron con los de la persona que estaba frente a ella en la fila.

En lugar de molestarse, en un acto de verdadera bondad, el hombre frente a ella se ofreció a pagar por esos productos que se habían mezclado con los suyos. "No tenía idea de que al estar formada, mi vida cambiaría", contó la mujer en su cuenta de Facebook. "Me dijo: 'Yo pago, todo eso'". Jaramillo, además de agradecerle, pudo platicar por un breve momento con él y contarle sobre su situación económica actual. "¿Quién eres?", preguntó ella emocionada e incrédula. "Sólo un chico", respondió el cantante y actor.

"Casi me puse a llorar en medio del súpermercado. Le hizo un gran favor a una desconocida. Significa más de lo que él pueda imaginar", agregó emocionada. La periodista no sabía de quién se trataba hasta que el cantante se fue y la cajera le reveló la verdadera identidad de aquella persona. "Seguí mirándolo y pensando: 'Este hombre es un ángel'", dijo. "Y el cajero me dijo: '¿Sabes que es un rapero famoso? Ese es Ludacris'. Y yo dije, '¿Qué? ¡Qué!' y grité".

Ludacris, un donador anónimo

La historia de Therra Jaramillo se hizo viral gracias al buen corazón del hombre que la ayudó. Esa grata acción del cantante, cuyo nombre real es Christopher Brian Bridges, llamó la atención de un reportero de The New York Times, quien empezó a investigar sobre Ludacris y las personas que en redes sociales le agradecían por pagar su cuenta en los súpermercados.

En total, más de 100 publicaciones revelaban que el rapero suele visitar este tipo de tiendas para sorprender a las personas con esa ayuda que es muy valiosa en su economía familiar. "Ludacris pagó la cuenta de despensa de mi primo en un Whole Foods, agreguemos eso a la lista de razones para vivir", escribió una usuaria de Twitter. Otras personas revelaron haberlo visto en la tienda y unos más hasta se tomaron fotos con él.

¿Y qué tiene que decir Ludacris al respecto? A pesar de ser un gesto sin comparaciones, el rapero prefiere mantenerse al margen y no hacer comentarios sobre su buen corazón. Incluso se negó a hablar de ello en una entrevista, dejando su lado más sensible para la gente que logra encontrarlo en los súpermercados y, mejor aún, en la fila para pagar.