Las investigaciones en torno a la sobredosis que Demi Lovato sufrió en julio pasado, siguen arrojando escabrosos detalles sobre aquella madrugada en la que la cantante puso su vida en peligro. El portal TMZ ha revelado que el hombre que se presentó en la casa de la famosa con las drogas no es ningún desconocido para las autoridades y que un mes antes de estar involucrado con la cantante, fue arrestado en posesión de armas, sustancias prohibidas y efectivo. Las pesquisas realizadas por parte del sitio de noticias de espectáculos, revelaron que supuestamente Demi y este individuo habían estado en contacto desde abril.

Según los reportes obtenidos por el sitio de noticias de espectáculos, Brandon Johnson fue detenido por la policía en North Hollywood en marzo, y supuestamente llevaba consigo narcóticos, un arma semiautomática y cerca de $10,000 dólares en efectivo. Tras su detención, los oficiales fueron a su casa y descubrieron que ahí tenía más armas, drogas y municiones. Además de esto, Johnson fue arrestado en junio por los cargos de conducir intoxicado y por posesión de cocaína.

TMZ consultó fuentes cercanas a la cantante, quienes aseguraron que él era el encargado de proveerla de sustancias tóxicas. El sitio indica que Johnson habría sido el individuo al que Demi contactó aquella madrugada del 24 de julio y que éste llegó a su casa en Hollywood Hills con oxicodina mezclada con fentanil. En cuanto Johnson la vio recostada en lu cama y respirando agitadamente, decidió abandonar el lugar. Horas después, la asistente personal de Demi la encontró inconsciente y llamó a los servicios de emergencia.

La intérprete de Sorry Not Sorry fue reanimada gracias a que los servicios médicos le suministraron Narcan, una sustancia que contrarresta los efectos de los opiáceos.

Una fuente conectada con Brandon comentó a TMZ que él había estado diciendo a sus amigos que él tenía una relación romántica con la cantante, pero otros informantes aseguran que no había tal cosa y que además, él ha negado ser el que proveía de drogas a Demi.

De Los Ángeles a Chicago, todo por su salud

Luego de pasar más de un par de semanas ingresada en el centro médico Cedars-Sinai, la cantante abandonó el hospital para trasladarse a una clínica de rehabilitación. Ahí, se pondría en manos de especialistas para curar sus adicciones, sin embargo decidió dejar el centro y puso rumbo a Chicago, acompañada por su madre, Dianna de la Garza.

Madre e hija fueron vistas tomando un avión con destino a esa ciudad, donde la artista estará al cuidado de varios médicos, quienes le proporcionarán un tratamiento especial que se enfocará en su salud mental y su sobriedad. Se tiene previsto que después de unos días en la llamada 'Ciudad de los Vientos', la joven de 25 años regrese al centro en el que inicialmente fue ingresada.