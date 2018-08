Para Adamari López y su familia, las vacaciones no han terminado. La conductora de Un Nuevo Día y su prometido, Toni Costa, dijeron adiós a todo el estrés y las agendas laborales para rerlajarse al máximo en un lujoso resort en Tulúm, México. En unas vacaciones así, tambien estuvo presente su hija Alaïa, quien no ha dejado de nadar en estos días que la también actriz ha dedicado por completo a disfrutar de la vista. En esta escapada, Adamari y Toni están acompñados de la familia Costa, que desde hace semanas llegó desde España para un verano inolvidable. ¡Da play al video y no te pierdas de las aventuras que han vivido Adamari y su familia!