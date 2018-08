Michelle Obama, fue Primera Dama de Estados Unidos de 2009 a 2017. La madre de dos ha demostrado -en más de una ocasión- que es una ciudadana como cualquiera al dejar a un lado las formalidades y mostrarse en público tal y como es.

Aunque para ella y su familia con el ex presidente Barack Obama fue un orgullo servir a su país, ahora pueden hacer su vida sin estar acompañados las 24 horas del día por el Servicio Secreto. "Es bueno recuperar mi nombre después de 8 años", dijo Michelle al multimillonario Richard Branson, poco después de haberle cedido las llaves de la Casa Blanca a la familia Trump.

Recordamos momentos en los que Michelle Obama nos ha mostrado su lado humano y lo mucho que disfruta la vida con humor y carisma.

Se divirtió como niña en compañía de Sesame Street

Michelle ha tenido varios encuentros con los personajes de Sesame Street, sin embargo, el primero de ellos en 2009 fue el más especial. "Nunca pensé que estaría en Sesame Street con Elmo y Big Bird, me emocionó, aún estoy en éxtasis. Es probablemente lo mejor que he hecho hasta ahora en la Casa Blanca", declaró en su momento.

Es una gran seguidora de Beyoncé

Los Obama, pero en especial Michelle, son unos grandes seguidores de la intérprete Beyoncé, con quien coincidieron en varios eventos oficiales, pero ahora lo hacen como unos seguidores más en las presentaciones que la texana ofreció en París y en Washington, en donde se les ve bailando y dejándose llevar por su música.

En un video, compartido por la diseñadora de modas, Tina Knowles, se ve a la mamá de Malia y Sasha en primera fila del Stade de France, mientras baila uno de los temas en el concierto ofrecido por Beyoncé y Jay-Z.

'Carpool Karaoke' de James Corden

También formó parte del Carpool Karaoke de James Corden, en donde presumió sus dotes como cantante, al interpretar los temas Signed, Sealed, Delivered I'm Yours, This Is For My Girls y Single Ladies, este último de Beyoncé.

Baila en compañía de Jimmy Fallon

En 2013 protagonizó un divertido baile en compañía de Jimmy Fallon dentro de The Tonight Show. En aquella ocasión se movieron al ritmo de Evolution of Mom Dancing, en homenaje a la campaña Let's Move encabezada por la propia Michelle y que tenía como objetivo incentivar el ejercicio y evitar la obesidad infantil.

Invitada de Ellen DeGeneres

Michelle ha acudido en varias ocasiones como invitada al programa The Ellen DeGeneres Show, en donde ha hablado con Ellen de temas serios, pero también se han dado tiempo de bromear, de hacer push-ups e incluso realizaron un sketch en el que la comediante la llevó de compras a una tienda departamental, para mostrarle cómo sería su vida cuando dejara de ser la Primera Dama.

Playback en compañía de Ayesha y Stephen Curry

En 2016 compartió un video en su cuenta de Twitter haciendo un muy divertido playback en compañía de Ayesha y Stephen Curry, interpretando el tema Banana de los Minions.

Su gran pasión por la Pascua

La Pascua es una de sus festividades favoritas, al haberlo dejado en evidencia cada vez que le tocaba recibir visitantes en la Casa Blanca. En el 2015 tomó a todos por sorpresa cuando subió al escenario y se puso a bailar en compañía del elenco de So You Think You Can Dance All Stars en el marco del Easter Egg Roll.