Para Alan Tacher ha llegado el momento que todo padre teme en la vida: ver volar a sus hijos del nido para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Aunque está feliz por su hija mayor y su aventura en la universidad, el presentador de Univision no ha podido evitar tener los sentimientos ‘a flor de piel’, pues conforme avanzan los días, sabe que cada vez será más difícil abrazar a su hija Hannah, quien se mudará a Los Ángeles para acudir a la Universidad del Sur de California.

Ante las cámaras de Despierta América, el conductor de 47 años abrió su corazón y reveló cómo han las últimas semanas al lado de Hannah. Junto con su compañera Karla Martínez, Alan presentó una entrevista que le realizó a su hija, en la que hablaron desde los recuerdos de su infancia hasta los últimos preparativos de su mudanza a la Costa Oeste.

Este adiós entre padre e hija ha servido para perdonar y dejar atrás los episodios más duros los Tacher, como el divorcio del conductor mexicano de su primera esposa y madre de sus tres hijos mayores, Silvana Lois. Tras 10 años de matrimonio, Alan y Silvana quedaron legalmente separados en junio de 2012, y durante el proceso de su divorcio sus hijos, en especial Hannah, lo resintieron muchísimo. Como nunca antes, padre e hija hablaron de lo que representó para ella la separación de sus papás: “Quizá cuando me divorcié de tu mamá asumiste el papel de mamá pero era demasiado peso para ti”, le comentó. Con la voz entrecortada, la joven de 18 años respondió: “Sí me afectó, nunca te dije que te perdoné”.

Tras presentar ese adelanto, el mexicano no pudo evitar las lágrimas y con pañuelo en mano, contó a los televidentes qué ha sido lo más duro de despedir a su hija. Karla Martínez no puedo evitar la emoción del momento y se contagió de los sentimientos de Alan, pues en unos años ella pasará por lo mismo con sus dos hijas, Antonella y Michaella.

“Estoy muy triste, pero me siento orgulloso, porque hay futuro”, dijo Alan. Con un nudo en la garganta, leyó un poema que una de sus colegas le hizo llegar, el cual aseguró le llegó al corazón. “Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo, enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño, enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida, sin embargo en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado".

En sus redes sociales, Alan también compartió un video donde le pedía a Hannah, que no lo dejara. “Ya te me vas ‘mijita’ hermosa, te voy a extrañar mucho, te portas bien, te cuidas, me hablas cuando llegues. Ya te extraño y no te has ido, ¿por qué tan chiquita te vas? Quédate hasta que te cases”.

La nueva vida de Hannah en California

Hannah también habló acerca de lo que más le preocupa durante sus primeros días como universitaria, “(Siento) un poco de ansiedad, no tanto estrés… Estoy nerviosa, pero de la mejor manera. No tengo cocina en mi cuarto y tengo que caminar como 15 minutos para tener algo así, son cosas como esas que no entiendo. No sé dónde están mis clases…”.

La joven –quien recientemente cumplió la mayoría de edad–también contó a su papá, ante las cámaras de Despierta América, que ya tiene a su compañera de dormitorio y que se conocieron a través de una plataforma especial para los chicos de nuevo ingreso. Las jóvenes se comunican casi a diario para conocerse más y coordinar cómo decorarán su dormitorio, desde el mobiliario hasta las fundas de sus almohadas.