¡Qué bonito es el amor! Sebastián Caicedo sorprendió a su novia Carmen Villalobos cuando en un programa en vivo y a través de una llamada telefónica le propuso matrimonio. Con un “eres el amor de mi vida, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado” comenzó el actor la llamada con la protagonista de Sin senos sí hay paraíso, una llamada que ha tenido que esperar un mes, pues Sebastián es uno de los concursantes de Exatlón Estados Unidos y no había podido tener contacto con su novia acatando las reglas del juego.

“Amor quiero casarme contigo, ¿quieres casarte conmigo?”, le dijo Sebastián mientras las cámaras de televisión transmitían su llamada, “¿qué?”, fue la respuesta de Carmen Villalobos sin poder dar crédito a la pedida de matrimonio de la que estaba siendo protagonista. “Te estoy pidiendo oficialmente que si te quieres casar conmigo”. La colombiana realmente no cabía de emoción y contestó con un “ay no lo puedo creer, ¿es en serio?”, a lo que el actor de El Chema respondió con una enorme sonrisa “sí es en serio”.

Como en una pedida de mano digna de una telenovela no pudieron faltar las lágrimas, y aunque el guapo actor intentaba contenerlas Carmen no se pudo aguantar. “ay Dios mío, voy a llorar más, ¡sí, me quiero casar contigo, no me lo puedo creer que me lo hayas dicho!”. Carmen y Sebastián son una de las parejas más estables del medio del espectáculo pero han tenido que vivir separados por largas temporadas debido a sus compromisos laborales. “No me quiero distanciar de ti ni por trabajo ni por compromisos… y quiero que sigamos construyendo la vida que llevamos juntos desde hace más de 10 años, en un nuevo paso, con la bendición de Dios y que nuestras vidas sigan siendo cada día más bonitas como la hemos llevado”.

Caicedo no tiene ninguna duda de que Carmen es la mujer con la que quiere envejecer y no pudo esperar a que terminara la competencia para proponerle matrimonio de una vez por todas a su amada. La conexión telefónica terminó después de muchos “te amo, te amo, te amo”, que se dijeron mutuamente. El actor gritó a los cuatro vientos “dijo que sí”, sin aguantar tantos sentimientos al saber que finalmente su sueño de formar una familia con la interprete ser cristalizará muy pronto.

Así fue el mágico momento

Tras la sorpresiva llamada, Carmen Villalobos compartió con sus fans parte del momento que quedó registrado en video y aseguró estar feliz y emocionada y a su prometido le aseguró que lo seguirá apoyando -en el reality show deportivo en el que concursa- y que lo espera más enamorada “para vivir ese momento frente a frente como siempre lo hemos soñado”.

Después de 5 años viviendo bajo el mismo techo los actores están más que listos para pasar por el altar y aunque es algo que ya habían hablado finalmente llegó el momento de formalizar el compromiso y ahora solo nos queda esperar a que termine Exatlón Estados Unidos y Carmen y Sebastián vuelvan a encontrarse para celebrar juntos el paso que acaban de dar ¿Será que el colombiano ya tiene elegido un anillo de compromiso para su amor?