Han pasado ya casi cuatro semanas desde que Demi Lovato hizo sonar las alarmas por su salud. El pasado 24 de julio, la cantante fue ingresada de emergencia en un centro médico en Los Ángeles debido a una sobredosis. En un inicio, se había reportado que la joven de 25 años había consumido heroína, pero según los reportes del portal TMZ, fuentes cercanas a la intérprete indicaron que habría sido un fuerte opiáceo.

El portal de noticias de entretenimiento señala la artista había estado de fiesta en el club WeHo, luego de acudir a una fiesta de cumpleaños en Saddle Ranch, en el Sunset Strip. Por la madrugada, cerca de las 4AM, contactó a un dealer –al que supuestamente le compra sustancias prohibidas desde abril –de acuerdo al sitio, este individuo habría llegado a su casa en Hollywood Hills de inmediato, llevando consigo oxicodina mezclada con fentanilo, la misma droga que cobró la vida de Prince, en abril de 2016, tal y como se reveló unos meses después en el informe forense.

El sitio indica que el traficante abandonó de la casa de Demi, luego de verla recostada en su cama respirando agitadamente. Horas después, cerca de las 11:30AM, el staff de la cantante la encontró en mal estado y decidieron llamar a los servicios de emergencia, quienes le suministraron Narcan, una sustancia que revierte los efectos del opioide que la joven había consumido.

Demi permaneció hospitalizada en el centro médico Cedars-Sinai por dos semanas y fue dada de alta la semana pasada para ingresar en una clínica de rehabilitación. El viernes pasado, ella y su madre volaron a Chicago donde recibirá atención personalizada por un especialista.

Demi, más agradecida que nunca por esta segunda oportunidad

Hace poco más de una semana, Demi Lovato decidió hablar sobre lo sucedido el pasado 24 de julio y compartió con sus seguidores los pasos que daría hacia su recuperación. A través de su cuenta de Instagram, la joven cantante compartió un mensaje en el que también agradecía a todos los que estuvieron a su lado en los momentos más cruciales de aquel día, en el que su vida estuvo en peligro.

“Siempre he sido transparente sobre el viaje de la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparezca o disminuya con el tiempo. Es algo que tengo que enfrentar y todavía no lo he hecho”. La también actriz continuó su mensaje con profundo agradecimiento hacia los que cuidaron de ella día y noche. “Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, siempre les estaré agradecida por todo su amor y apoyo a través de los últimos días. Sus pensamientos positivos y sus oraciones me han ayudado a navegar a través de esos tiempos difíciles”.