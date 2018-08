Las indirectas que Gigi Hadid le ha dejado a Zyan Malik con sus estilismos no han pasado desapercibidas. Desde los llamativos aros de Svelte Metals -que llevaban grabados los en su interior nombres de la pareja- hasta el collar de 1.700 dólares con el nombre del intérprete. Y cómo olvidar aquella camiseta blanca donde se podía leer lol ur not Zayn Malik y que se hizo viral rápidamente en las redes sociales hace dos años. Aunque la modelo no suele hablar sobre su relación, estos detalles han hecho que aquellas especulaciones que aseguraban que su relación era algo promocional, se hayan alejado.

VER GALERÍA

Recordemos que hace unas semanas la misma Gigi respondió a través de Instagram algunos comentarios que aseguraban que la pareja mantenía una relación falsa para atraer la atención de los medios y las redes sociales. Zayn también declaró para el medio GQ que su relación no necesitaba una etiqueta. “Ustedes pueden llamarlo promocional, pero yo simplemente escribo sobre mi novio como cualquier otra persona. No hay cosas que descubrir todo el tiempo... tomaros un respiro", escribió la modelo, quien agregó: "Es triste tener que defender mi relación cuando a veces quiero sentirme como una chica normal con un novio normal".

RELACIONADO: Gigi Hadid responde a los que critican su relación con Zayn Malik

Sin embargo, parece que ahora Zayn está dispuesto a ponerle una etiqueta a su romance con Gigi y parece que hasta ha considerado pedirle matrimonio, de acuerdo a una publicación del diario británico Daily Star. Aunque la pareja todavía no ha confirmado esta información, lo cierto es que el tabloide asegura que Zayn Zayn está enamorado "perdidamente, quiere demostrarle al mundo que está comprometido y que su relación no es un negocio. A pesar de las siete semanas a principios de este año que se mantuvieron distanciados, Zayn todavía está considerando proponerle matrimonio y ha sugerido una boda secreta sin invitados", indica una fuente cercana al ex miembro de One Direction.

VER GALERÍA

Pero -continúa la misma fuente- después de haber hablado con Gigi sobre el tema, ella habría preferido no avanzar tan rápido en su relación como lo han hecho Hailey Baldwin o Justin Bieber o Pete Davidson y Ariana Grande. "Gigi está feliz de volver a encarrilar su relación, pero ha dejado en claro que aún no están listos para comprometerse”.