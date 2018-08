Rápida y apasionada. Así ha sido la relación entre Hailey Baldwin y Justin Bieber, una pareja de famosos que recientemente anunció su compromiso, un mes después de que empezaran los rumores que aseguraban que habían vuelto. La pareja mantuvo una relación en el pasado que había durado hasta 2016 y ahora que están juntos otra vez, sus fanáticos están ansiosos por ver el “sí quiero”.

VER GALERÍA

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

Desde que regresaron, todo parecía ir bastante rápido: la pedida de mano, lo contentos que los padres de ambos mostraron en redes sociales, un anillo muy parecido al que Ryan Reynolds le dio a Blake Lively, la camiseta que parecía apuntar que la despedida de soltera de Hailey estaba cerca… Con todos estos detalles, muchos pensaron que la boda no podía demorarse demasiado y que, antes de final de año, ya se habían convertido en marido y mujer, pero todavía no han dado detalles sobre el gran día.

RELACIONADO: Justin Bieber comparte sus fotos más apasionadas con Hailey Baldwin

De acuerdo a TMZ, una fuente cercana a la pareja habría confirmado que su enlace se realizará el próximo año. Aunque todo haya parecido fruto de la improvisación y la rapidez del momento, en realidad, es una decisión que llevaban tiempo reflexionando. "Justin ha estado enamorado de ella durante mucho tiempo, por lo que no vino de la nada", añade la fuente. Por tal motivo ambos habrían preferido tomarse un tiempo para preparar la boda con calma, disfrutar del proceso y seguir profundizando en su relación.

VER GALERÍA

Días antes de la noticia, el cantante fue visto saliendo del apartamento de su novia con un libro titulado El significado del matrimonio. Se trata de un ejemplar reflexivo publicado por Kathy y Timothy Keller (pastor y teólogo estadounidense) donde habla del verdadero significado de un camino que "es verdaderamente algo maravilloso, pero también algo muy duro. En el matrimonio, hay gozo y potenciación, pero también sangre, sudor y lágrimas; derrotas que nos enseñan humildad y victorias que nos dejan exhaustos. No conozco ninguna pareja que, a las pocas semanas de casados, puedan hablar de su matrimonio como un cuento de hadas hecho realidad", señalan los autores en el primer capítulo.

También se ha hablado bastante sobre el sitio en el que se celebrará el enlace -algunos medios han asomado la posibilidad de que se realice dos celebraciones- y del número de invitados. Por su parte, Us Weekly aseguró que se tratará de una "boda muy pequeña" y que, casi con total seguridad se celebrará en Canadá, país donde nació el intérprete de Sorry. "Justin adora Canadá y está en casa allí. Es un lugar especial para él y le encantaría casarse en ese sitio". No obstante, muchos señalan que solo se trata de rumores y que habrá que esperar para ir descubriendo algunos de los detalles de uno de los enlaces que atraerá toda la atención en los medios.