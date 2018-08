La foto en común que la familia Kardashian compartió la Navidad pasada, contó con las hermanas más famosas de la televisión posando de la manera más natural y feliz. Con un fondo blanco y outfits simples de jeans y playeras blancas, el clan sonrió ante la cámara para enviar sus postales de fin de año. Y aunque parecían de lo más contentos en la sesión de fotos, detrás de la organización hubo un gran detalle que distanció por unos días a Kim y Koutney Kardashian, y que las llevó a buscar una forma de solucionar sus problemas.

Kim, preocupada por solucionar cualquier malentendido con su hermana mayor, sugirió que ambas, acompañadas por Khloé, deberían tomar terapia. Aquella diferencia sucedió cuando la mayor de las Kardashian sostenía una relación con Younes Bendjima: “Kourtney tiene un nuevo novio y un nuevo terapeuta. La verdad no sé quién es el problema, pero ella es un ser humano totalmente diferente”, expresó la esposa de Kanye West en uno de los episodios de Keeping Up With the Kardashians, el reality que lanzó a la fama a cada uno de los integrantes de la familia Kardashian - Jenner. “Se ha portado muy mal con nosotros”, continuó Kim.

La también mamá de North, Saint y Chicago se reunió con sus hermanas para expresarles su idea, y aunque contó con el apoyo de Khloé, Kourtney no pareció muy optimista “Todos tenemos una realidad diferente de lo que realmente pasa cuando peleamos. Todos nos comunicamos de una manera extraña y no expresamos lo que realmente nos molesta”, expuso Kim. En un momento de la conversación, Kourtney parece dejar de poner atención a sus argumentos para darle más importancia a algún contenido en la pantalla de su celular. “Todos tenemos una realidad diferente de lo que realmente pasa cuando peleamos. Todos nos comunicamos de una manera extraña y no expresamos lo que realmente nos molesta”, agregó Kim.

Al ver a Kourtney ausente, Khloé intervino un poco molesta: "No puedo forzarte a arreglar tu relación con tus hermanas si no es algo que te importe". Y entre lágrimas, la mayor de las Kardashian por fin expresó lo que pasaba por su mente: “Ustedes no consideran mis sentimientos. No quiero estar alrededor de mis hermanas porque me da ansiedad”.

Las hermanas Kardashian, unidas aún en los momentos más difíciles

Con mucha insistencia, Kim y Khloé lograron convencer a su hermana de ir con ellas a terapia. Kourtney, aún afectada por diversas situaciones, abrió su corazón para revelar que, a diferencia de sus hermanas, a ella no le importa tanto la serie o el trabajo. “No quiero ser mala y no quiero perder mi tiempo con gente mala que me haga sentir mal. Para ustedes el show es más importante, el trabajo es más importante. Quizás viajar no sea importante para ustedes,s pero lo es para mí. Todas tenemos prioridades diferentes pero el trabajo no es mi prioridad. Nunca lo será”.

Al parecer, las chicas solucionaron sus conflictos ya que, en otra parte del programa, Kim se muestra sensible con la forma de pensar de Kourtney. “Debes dejar que la persona haga lo que quiera hacer. Hasta que Kourtney esté lista para hablar, no la podemos forzar a que hable. Para mí, es muy frustrante”, dijo la socialité. “Está atravesando por muchos cambios en su vida y tenemos que dejarla que pase por esa etapa”.

El lazo fraternal que une a las hermanas Kardashian es sólido y fuerte, como se pudo ver hace unos días, luego de que se confirmara la ruptura entre Kourtney y Younes, quien fue fotografiado muy sonriente junto a una amiga en sus vacaciones en Cancún, México. De inmediato, Kim respondió de forma irónica a una de las imágenes del modelo: “Buenas fotos de tu viaje de chicos”. Khloé, por su parte, expresó: "Ya lo hemos escuchado antes", luego de leer la explicación que Bendjima dio sobre el malentendido de sus fotos. Las chicas, más unidas que nunca, recién celebraron a lo grande el cumpleaños de su hermana menor, Kylie Jenner, una ocasión en la que el clan completo, incluyendo a su también hermana Kendall Jenner, posó para la cámara en una sesión de fotos en la que se notan muy contentas.