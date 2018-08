Para la segunda emisión del reality show de Mira Quién Baila, Dayanara Torres sorprendió a sus seguidores con un cambio de look. De llevar una larga melena, la jueza del concurso de Univision decidió transformar su imagen y optó por lucir una cabellera por encima de los hombros, luciendo un corte bob largo.

VER GALERÍA

A través de sus redes sociales, Dayanara compartió cómo fue el proceso y dejó fascinados a sus fans. La primera foto que la ex reina de belleza publicó en su Instagram fue sentada de espaldas, presumiendo que le había dicho adiós al largo de su cabello. A los pocos minutos, subió otra más en la que aparecía frente a un espejo, dejando ver su renovada imagen.

VER GALERÍA

Parece que la también actriz quedó encantada con su estilismo, pues siguió subiendo más fotografías y además presumió el espectacular modelo que usó para la gala del domingo pasado. Dayanara lució deslumbrante con un vestido halter en tono rosado de Badgley Mischka y completó su look con unos discretos accesorios de David Yurman. En esa misma publicación, Dayanara dio algunos detalles de su imagen y acompañó el post con el siguiente mensaje: “¡Cabello corto y no me importa!”. En otra instantánea más, la ex esposa de Marc Anthony subió un close-up de su rostro y escribió junto a la foto: “Amando este look”.

VER GALERÍA

Parece que Dayanara ya tenía en mente hacerse un cambio de imagen desde hace tiempo, pues el mes pasado compartió una fotografía que le fue tomada hace 23 años, cuando estaban de moda las melenas cortas. En aquel entonces, la Miss Universo 1993 llevaba un bob que destacaba sus finas facciones. La modelo de 43 años acompañó la foto con el siguiente texto: “Un throwback al 1995 que me encanta”. A casi un mes de ese post, hoy Dayanara luce un nuevo peinado que le ha sentado de maravilla.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Dayanara Torres sobre sus hijos: ‘De todos mis roles, el de madre ha sido el más importante’

- De reina de la pista a jurado: Dayanara Torres regresa a ‘Mira Quién Baila’

Dayanara Torres hace frente a las críticas

Aunque cada domingo deja sin aliento a los espectadores de Mira Quién Baila, hay algunos usuarios de las redes sociales que le han hecho algunos comentarios negativos, a los cuales Dayanara ha respondido de forma magistral. Hace una semana, para el show de Univision, la modelo vistió un fabuloso jumpsuit one-shoulder en color blanco, el cual marcaba a la perfección su silueta.

VER GALERÍA

Una de sus followers comentó que la retaguardia de Dayanara no era natural y que se había inyectado algo para que se le viera así de firme. El mensaje de su seguidora no pasó desapercibido y Dayanara le respondió que sus encantos eran todos naturales y que como buena puertorriqueña, no requería de esos retoques. “¿Inyectado qué? Soy puertorriqueña y créeme que no necesitamos añadir nada… ¡Mojo el arroz con un poco de aguacate pa’ cosecharlas de 14K! Que no te hayas dado cuenta antes no es mi culpa. Orgullosa de mis curvas”.