Mayra Rojas y la buena noticia sobre Luciana, la hija de su fallecida hermana Lorena Rojas

Para Mayra Rojas no hay nada que la haga más feliz que ver sonreír a la pequeña Luciana, la hija de su hermana, la actriz Lorena Rojas. A tres años de la partida de Lorena, Mayra dio a conocer una noticia que la ha hecho muy feliz: la nueva ciudadanía de su sobrinita. A través de su cuenta de Instagram, la también actriz dio a conocer que después de varios procesos, logró que la niña tuviera los documentos necesarios que la acreditaban como mexicana.

En sus redes sociales, Mayra compartió una fotografía en la que aparece Luciana súper sonriente poniendo su huella digital sobre un documento de carácter oficial, que la identificará como mexicana. Aunque solo tiene tres añitos de edad, parece que Luciana entendía a la perfección el gran paso que ella y su tía acababan de dar.

La artista de 54 años acompañó la instantánea con la siguiente descripción: “¡Tan mexicana como el pozole! Después de tres años lo logramos”. Además de esa frase, Mayra agregó los siguientes hashtags: #mexicana, #México, #babymexican y #chiquitina.

Luciana llegó a la vida de las hermanas Rojas como un regalo del cielo, pues luego de varios años de trámites, al fin Lorena había cumplido el sueño de convertirse en madre. En agosto de 2008, la actriz había recibido el diagnóstico de cáncer de mama, y tras una lucha incansable Lorena logró vencer esa batalla, pero cuatro años después, la enfermedad regresó a ella, haciendo metástasis en varias partes del cuerpo, según los reportes de People en Español.

A pesar del panorama, Lorena siguió deseando con todas sus fuerzas ser mamá y al fin, en octubre de 2013 cumplió su más grande anhelo. Tras una larga batalla contra el cáncer, Lorena Rojas falleció el 16 de febrero de 2015, en la ciudad de Miami. Luego del fallecimiento de la actriz de telenovelas, su hija quedó al cuidado de Mayra, quien funge como su tutora.

Mayra, en su mejor papel de mamá

Para Mayra, tener bajo su cuidado a Luciana es uno de los más grandes compromisos que ha adquirido, y por ello todos los días la llena del amor, compresión y cariño que sólo una madre puede dar.

Ante las cámaras de la cadena mexicana Imagen Televisión, la actriz de Enemigo Íntimo habló cómo ha sido ver crecer a su sobrinita. “La ausencia de mi hermana es tremenda y es algo con lo que voy a vivir el resto de mi vida, porque la extraño muchísimo. Pero sí, Luciana me hace recordar todo el tiempo que tengo un comprimo con ella, que sé que ella (Lorena) sabe que su hija está cuidada por mí. Y también es una alegría verla como crece como se desarrolla, como se está formando como mujercita, es un regalo que a lo mejor no me hubiera tocado vivir tan de cerca”.

En esa entrevista, también recordó que fue lo último que le prometió a su adorada Lorena. “Yo te puedo decir que estoy en paz con mi hermana. Se habló y se dijo lo que se tenía que decir hasta el último momento, nos amamos durante todo el tiempo que la vida nos prestó para estar en este mundo y fui muy feliz y muy amada por ella, y ella por mí”.