Eva Longoria y Roselyn Sánchez, unidas por la misma pena antes de convertirse en madres

Unos días antes de la llegada de su primer bebé, Eva Longoria pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida, pues su amada mascota Jinxy perdió la vida en sus brazos. Este desafortunado hecho nos hizo recordar cuando Roselyn Sánchez –quien es muy amiga de la actriz –también sufrió la muerte de su adorado Uzo, quien la acompañó por casi 18 años. La actriz de origen puertorriqueño tenía el corazón dividido, pues por un lado estaba feliz de haberse convertido en madre por segunda ocasión, pero por otro lado, echaba de menos a Uzo. Al ser tan cercanas, Roselyn entendía a la perfección por lo que Eva estaba pasando, ya que estaba dichosa por su dulce espera, pero con el corazón partido por la repentina muerte de su maltés.

A más de un mes de haberse convertido en madre del pequeño Santiago Enrique, Eva poco a poco ha retomado sus actividades y a su paso por el programa Lorraine (ITV), habló acerca del deceso de ‘Jinxy’, su fiel compañero por 15 años y de cómo vivió ese momento, pues estaba en las vísperas de la llegada de su primer hijo. “Dos días antes de dar a luz perdí a mi maltés, que me había acompañado durante los últimos 15 años. Resultó muy duro. Mi marido ni siquiera quería decirme lo enfermo que estaba por miedo a que pudiera ponerme a dar a luz por el disgusto; así de unidos estábamos mi perro y yo. Ha sido muy, muy doloroso”, confesó la actriz de Dog Days al show.

A través de sus redes sociales –en las que solía postear fotos de Jinxy y su otro perrito, Popeye- la actriz de 43 años dio a conocer la triste noticia, el pasado 15 de junio. Eva compartió las últimas fotografías que se tomó con su perrito; en las que aparece sosteniéndolo entre sus brazos, mientras él da sus últimos respiros. Además de publicar las conmovedoras imágenes, la también productora le dedicó unas bellas palabras a su fiel compañero perruno.

“Ha llegado el día que temí por mucho tiempo. Jinxy murió en mis brazos en el veterinario. Él tuvo un infarto y ya no se pudo recuperar. Él tenía 15 años de edad (96 en años perro) y en ese tiempo me llenó de mucho amor y risas. Él era mi bebé antes de que este bebé en mi pancita llegara. Estoy muy triste pero él ya no está sufriendo. Cualquiera que me conociera, conocía a Jinxy y sé que muchos lo extrañarán”, escribió Eva justo debajo de un álbum de fotos en las que aparece con su amada mascota.

Un par de días después de la sensible pérdida, Eva compartió una fotografía más de Jinxy, y su amiga, Roselyn Sánchez, se solidarizó con ella en esos días tan tristes, pues comprendía su sentir. La actriz le dejó un mensaje de aliento y unas palabras de ánimo, en las que le expresó lo mucho que sentía su pérdida, además de dejarle saber que ahora su fiel mascota la cuidaba a ella y a ‘Santi’ desde el más allá.

“Amiga, como ya te dije… qué difícil es. Pero ahora tienes un ángel cuidando de ti y de tu bebé desde el cielo. Él cruzó el puente del arcoíris en este momento solo por ti, por tu bienestar, para que tú comiences una nueva vida y para que sepas que él está más sano y feliz que nunca en el cielo. Te reunirás de nuevo con él. No te preocupes, te amo”.

Roselyn Sánchez y su último adiós a Uzo

Algo similar vivió Roselyn Sánchez en noviembre del año pasado. Justo cuando estaba celebrando la llegada de su segundo hijo Dylan Gabriel, la actriz compartió con sus seguidores que había fallecido su perrito Uzo. Al igual que Eva, Roselyn se despidió de su mascota a través de sus redes sociales y le dedicó un bello mensaje.

La actriz de origen puertorriqueño acompañó sus palabras de adiós con una tierna fotografía en la que aparece muy sonriente junto a Uzo: “La vida te da y te quita... Mi hijo Uzo cruzó el arcoíris. Te amo tanto mi Uzo... gracias por casi 18 años de lealtad y amor. Siempre serás mi guerrero... en las buenas y malas, contra todos los pronósticos. Descansa en paz... ve con tu hermana Mota y tu hermano Jack. Te han estado esperando en el cielo”.