La salud de Demi Lovato ha preocupado mucho a sus amigos, familiares y fans en las últimas semanas. Luego de que fuera encontrada inconsciente en su casa en Los Ángeles, la ex chica Disney fue ingresada en un hospital del que salió para recibir un tratamiento especializado en contra de las adicciones en una clínica de rehabilitación. Sin embargo, en busca de mejorar su salud y sus hábitos, Demi abandonó temporalmente dicha clínica para viajar hasta Chicago, a un centro distinto en el que recibirá un tratamiento enfocado a su salud mental que complementará la atención que ha recibido en días recientes.

Este viernes, la artista, acompañada de su mamá, Dianna de la Garza, fue vista de camino al vuelo que las llevaría a Chicago, en donde varios especialistas médicos ya las esperaban. Demi se quedará ahí por unos días mientras es atendida por psicólogos que la ayudarán a superar los problemas con las adicciones, a los que se ha enfrentado desde hace varios años.

"Está en medio de su recuperación. Será un camino largo y Demi lo sabe", reportó People sobre el estado actual de la intérprete de Sober. "Emocionalmente, no ha sido fácil, pero lo está haciendo bien", agrega el portal. En estos momentos complicados de su vida, Demi ha contado con el apoyo incondicional de su familia, su ex novio Wilmer Valderrama y, por supuesto, de sus admiradores en todo el mundo.

Demi Lovato, dispuesta a mejorar

Aún hospitalizada, Demi Lovato se dirigió a sus seguidores a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. “Siempre he sido transparente sobre el viaje de la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparezca o disminuya con el tiempo. Es algo que tengo que enfrentar y todavía no lo he hecho”, escribió la también actriz de 25 años. "Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, siempre les estaré agradecida por todo su amor y apoyo a través de los últimos días. Sus pensamientos positivos y sus oraciones me han ayudado a navegar a través de esos tiempos difíciles", continuó.

“Ahora, necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y en el camino a la recuperación. El amor que todos ustedes me han mostrado nunca será olvidado y quiero no puedo esperar más para que llegue el día en el que pueda decir que lo he superado y que estoy del otro lado”, agregó sin olvidar a su familia, a quienes les agradeció por estar a su lado sin importar la situación.

Para Demi, este es un capítulo más en su lucha en contra de las adicciones, una batalla que ha librado desde hace tiempo. A la par, la cantante se ha sincerado sobre los problemas alimenticios que también padece. Incluso, a principios de año, aseguraba que dejaría de preocuparse por su peso y talla, pues estaba dispuesta a aceptar su físico sin tener que volver a hacer una dieta. "Ya no me privaré de gustos (en moderación) y no voy a mentir, he ganado algunos kilos desde que dejé de hacer dieta, pero he dejado a un lado el estrés crónico de lo que como porque no quiero darle ese ejemplo a mis fans. ¡Ya no me avergonzaré a mí misma por la comida!", escribió en su cuenta de Twitter.