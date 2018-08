Este jueves, el mundo despertó con la triste noticia del fallecimiento de Jarrod Lyle. Su esposa, Briony, confirmó que este miércoles por la noche, el golfista de 36 años había perdido la batalla contra la leucemia que padecía desde que tenía 17. "Me parte el corazón anunciar a todos que Jarrod ya no se encuentra con nosotros", reveló Briony en un comunicado, en el que confirmó que su esposo se encontraba en su hogar en Torquay, Victoria.

VER GALERÍA

A pesar de ser una enfermedad con la que había vivido por casi dos décadas, en los últimos meses Jarrod decidió no continuar con el tratamiento médico al que estaba sometido, y optó por cuidados paliativos en su propio hogar. Briony, en su triste comunicado, destacó que su esposo le había dejado un mensaje esperando que lo transmitiera después de que él falleciera. "Me pidió enviar un mensaje sencillo: 'Gracias por su apoyo, fue muy importante. Me faltó tiempo, pero quizá no lo perdí si es que logré ayudar a la gente a reflexionar y reaccionar por las familias que sufren de cáncer'".

Notas relacionadas:

- Así fue como Patricia Aguilar, la joven rescatada en Perú, se unió a una secta

- Hallan muerto al hijo mayor de Tina Turner, Craig Turner

Un año atrás, Jarrod abrió una cuenta en Instagram para relatar su lucha contra el cáncer. Entre sus publicaciones se podían observar sus visitas al médico, aunque las que más le agradan al público son aquellas que compartió con sus hijas, Lusi, de 6 años, y Jemma, de 2. A finales de julio, el deportista publicó la que llamó su última fotografía después de haber abandonado el tratamiento médico. "Esta será la foto final en esta cuenta. Hoy por la mañana empezamos un tratamiento paliativo ya que el cuerpo no puede luchar más", se podía leer junto a una postal familiar en la que Jarrod aparece recostado en una cama de hospital junto a sus dos hijas.

VER GALERÍA

Jarrod Lyle, una estrella en el mundo del golf

A lo largo de su carrera, Jarrod Lyle participó en más de 120 torneros de golf a nivel mundial. Fue ganador de competencias como el Open México, y el de Knoxville. Tras revelarse la lamentable noticia de su muerte, compañeros y conocidos con quienes coincidió en las competencias de golf expresaron su pesar a través de las redes sociales. Uno de ellos fue Tripp Isenhour, comentarista de este deporte. "Es con pesar en mi corazón y una montaña de lágrimas que le doy el último adiós a mi amigo, Jarrod Lyle. Por 20 años peleó contra esta enfermedad como nadie más. ¡Gracias por tocarnos a todos en muchas formas maravillosas! Descanse en paz un campeón", relató en su cuenta de Twitter.