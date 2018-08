Los últimos días no han sido nada más que diversión y lujo para Jennifer Lopez y Alex Rodriguez en sus vacaciones por Italia. La pareja sabe cómo divertirse en Capri, el destino que eligieron para este verano y que se convirtió en el mejor escenario para presumir su amor. Después de relajarse por completo en un lujoso yate, J.Lo y A-Rod pasearon por las calles del lugar hasta encontrarse con un animado grupo de fans de la cantante en un restaurante en el que demostró por qué es toda una diva de la música.

VER GALERÍA

En la que apuntaba para ser una amena cena, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se divirtieron aún más de lo que imaginaban. El lugar elegido quizá llamó su atención por el grupo en vivo que interpretaba covers de varios artistas para amenizar la noche a los turistas. Al ritmo de la música, J.Lo no contuvo su alegría y tan pronto su cuerpo empezaba a moverse con los primeros acordes de su canción Let's Get Loud, aceptó la invitación del grupo para interpretarla esa noche. De lo más contenta subió al escenario para dar un concierto improvisado en el que su voz y sus movimientos sensuales fueron captados por los presentes, pero en especial por su novio, Alex Rodriguez.

Notas relacionadas:

- Esta canción tiene casi 50 años y es la favorita de Jennifer Lopez

- ¡A-Rod el más romántico con JLo! Así la sorprendió en su cumpleaños 49

Asombrado, el ex beisbolista no dejó de grabar este momento en el que su novia se lució como toda una estrella con micrófono en mano. Jen fue la imagen perfecta del estilo veraniego con un vestido floral firmado por Dolce & Gabanna. El pelo recogido y un par de aretes largos pusieron el toque final en este look muy sencillo de imitar. La pareja agregó color a sus fotos en un mercado local, en donde posaron junto a una variedad de frutas demostrando su complicidad en estos días lejos de casa.

Una publicación compartida por Alex Rodriguez (@arod) el 8 de Ago de 2018 a las 5:56 PDT

Los días más felices en el mar

Durante su concierto sorpresa, Jennifer Lopez presumió un bronceado que horas atrás había logrado en un lujoso yate. Sin prisas ni preocupaciones, la cantante y su novio disfrutaron del sol al mismo tiempo que lucían su físico; ella con un bikini blanco de dos piezas y él, un bañador de tono oscuro.

Con ánimos de conocer un poco más de las calles de Capri, J.Lo y A-Rod fueron de compras y aprovecharon para dar una clase de estilo en pareja. La cantante atrajo las miradas con un fresco vestido blanco de encaje con corte tipo bustier la parte superior y falda amplia por debajo de la rodilla. Alex, al igual que su chica, vistió todo de blanco sólo con un par de gafas oscuras que lo protegieron del sol.

Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 8 de Ago de 2018 a las 5:45 PDT

Fiel a su costumbre, la pareja ha compartido estos días libres en sus perfiles de Instagram. Desde ahí, es fácil identificar que han estado rodeados de lujos en sus vacaciones, que también les han sido útiles para estar al tanto de las últimas tendencias de la moda. "Con amor desde Capri", escribió la cantante para sus fans, en una instantánea en la que Alex saca a relucir su lado más divertido mordiendo el brazo de J.Lo, mientras ella está muy atenta y con la vista fija en varias muestras de tela.