Las vacaciones de verano de Jeremy Meeks y Chloe Green han sido muy distintas a las de otras celebridades. La pareja empacó sus maletas para viajar hasta Mykonos, en donde pusieron manos a la obra para hacer de la playa un mejor lugar. ¿Cómo lo lograron? Con un acto de labor social que precedió a sus fotos de los días a la orilla del mar. Jeremy y Chloe se dedicaron por completo a limpiar una de las playas de la zona, que a su llegada estaba repleta de basura.

Chole y Jeremy documentaron esta acción, en la que estuvieron acompañados su amigo, el piloto Lewis Hamilton. En total, recolectaron 20 bolsas de basura Aunque fue un logro muy importante para ellos haber dejado la playa limpia, les causó una gran sorpresa darse cuenta de la cantidad de desperdicio que habían encontrado, misma que se incrementó en los últimos días, luego de que cientos de turistas llegaran a Mykonos para pasar parte de sus vacaciones.

"Hoy Jeremy y pasamos por una ensenada y encontramos una cantidad insana de basura de plástico. Hicimos nuestra misión recolectar toda para limpiar un poco. Esto no es nada comparado con lo que sucede en el mundo, pero fue tan rápido y fácil que no veo una razón para no hacer nuestra parte", escribió la heredera. "Aún me sorprende que todo esto estuviera en una pequeña ensenada. Cuánto plástico había ahí", escribió la heredera al lado de las imágenes en las que mostraba la basura que se encontraba estancada entre piedras y arena en la playa.

"Estamos en una de las muchas partes del mundo, pero nos encontramos con esta desastre. No pudimos quedarnos quietos, y teníamos que hacer algo. Todos debemos actuar, debemos detener nuestro apoyo a compañías que están ciegamente fijas en la idea de sus ganancias a expensas de nuestro bello planeta y su medio ambiente", escribió Lewis junto a un video en el que mostró el lugar que despertó su preocupación ecológica. "Por favor, no compren plástico. Por favor, reciclen. Podemos hacer una gran diferencia con las decisiones que tomamos cada día" agregó.

En su buena misión, Chloe presumió su figura post mamá

Después de dejar el lugar limpio, la pareja no contuvo sus ganas de nadar en el agua cristalina. A lo largo de su estancia en la ensenada de Mykonos, Chloe vistió un bikini de dos piezas con el que dejó ver su figura tres meses después de haber dado a luz a su bebé, Jayden. Chloe lucía muy contenta con este proyecto que, además de dejarle una satisfacción social, le otorgó un bello bronceado.