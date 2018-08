Las señales eran más que claras, pero Gina Rodriguez aún no lo confirmaba. ¡La actriz de Jane the Virgin y su novio Joe LoCicero se han comprometido! Unos días antes, en el cumpleaños número 34 de Gina, se podía ver un anillo de diamantes en su mano izquierda que de inmediato desató los rumores de boda. Ante las especulaciones, Rodriguez confirmó en una entrevista que sí se trata de una sortija de compromiso, aunque no accedió a contar los detalles de cómo fue ese bello momento en el que su novio le hizo la gran pregunta. ¡Felicidades!