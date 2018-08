Para Demi Lovato las últimas semanas no han sido las más fáciles luego de ser hospitalizada por una recaída. Con su salud como prioridad, varios de los conciertos de la cantante tuvieron que ser cancelados, uno de ellos en Altantic City, que se llevaría a cabo hace unos días ante miles de sus fans. Sin embargo, el festival BeachFest en el que Demi interpretaría sus mejores temas, se quedó sin la presencia de la ex chica Disney, pero como muestra de cariño, sus seguidores cantaron con la misma emoción como si ella estuviera ahí.

Los Lovatics no han dejado de demostrarle su cariño a Demi, y para demostrar que esperan que esté mucho mejor de salud, llevaron pancartas al venue en las que enviaron sus más bellos deseos para su ídolo musical. Además de reunirse y convivir con otros fans, aprovecharon para cantar algunos de los temas que esperaban escuchar de la propia voz de Demi, incluyendo Sober, que tomó aún más relevancia pues en ella Demi hacía referencia a sus problemas de adicción.

"Puede que Demi Lovato no esté aquí, en Atlantic City, pero está con nosotros en espíritu. Venimos aquí a celebrarla así como es", escribió una de las admiradoras que estuvo presente en el homenaje a la cantante. Los fans esperan que Demi se recupere pronto para que, llena de energía, pueda cumplir con su cita en Atlantic City y cantar junto a ella.

Lovatics gathered together to sing Demi Lovato’s emotional single “Sober” in Atlantic City where she was originally scheduled to perform today 💗 pic.twitter.com/9M9ZIJ1nhs — Demi Lovato News (@demetriaaalove) 27 de julio de 2018

Demi Lovato, aún en recuperación

Dos semanas atrás, Demi Lovato fue hospitalizada en Los Ángeles después de ser encontrada en su casa en estado inconsciente. Luego de permanecer varios días bajo la atención médica, la cantante rompió el silencio sobre lo que había pasado en realidad y, a través de su cuenta de Instagram, se comunicó con sus seguidores. “Siempre he sido transparente sobre el viaje de la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparezca o disminuya con el tiempo. Es algo que tengo que enfrentar y todavía no lo he hecho”, explicó.

