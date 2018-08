Hay personas que desde el primer momento tienen una gran química, y de inmediato nace una complicidad que, en los casos de los conductores de televisión, es muy fácil de notar. Sin embargo, se trata sólo de una amistad que los une como compañeros de trabajo, aunque para muchos es algo que va más allá. El caso más reciente es el de Francisca Lachapel, a quien en días pasados relacionaron sentimentalmente con el actor venezolano, Alejandro Chabán.

Todo empezó cuando se reveló que el corazón de Francisca Lachapel tiene un nuevo dueño, pero la conductora optó por mantener esa parte de su vida personal alejada de los comentarios públicos. Como si se tratara de detectives privados en una profunda investigación, los seguidores de Francisca se dieron a la tarea de encontrar el nombre y la personalidad de aquel hombre que hace sonreír a la presentadora. Y justo en el cumpleaños pasado de Lachapel, encontraron una pista que parecía definitiva. Luego de que su enamorado le enviara un mensaje, el público especuló que se trataba de un italiano y los posibles nombres no se hicieron esperar, tanto que hasta la relacionaron con el millonario Gianluca Vacchi.

Poco a poco esa teoría quedó descartada y las miradas se dirigieron a Alejandro Chabán, con quien Francisca mantiene una linda amistad desde hace años. “Me da risa, pero una risa bonita porque es chistoso ver cómo la gente nos quiere ver juntos y es muy lindo ver lo que provocamos en las personas. Es una vibra, una energía muy positiva de las dos partes, tanto de Alejandro y de mí para el público como tanto del público para nosotros”, reveló Francisca a People en Español sobre este supuesto romance.

Refiriéndose a la linda amistad que hay entre ambos, continuó: “Yo creo que la gente solamente está bien clara de la química que nosotros tenemos, de ese intercambio de energía tan bonita. Nosotros somos felices estando el uno cerca del otro y me siento feliz de saber que la gente nos quiere tanto a los dos”.

Eso sí, para ella Alejandro Chabán es alguien muy especial y con gran emoción enlistó las cualidades de su amigo. “Él es muy importante, es un líder y es una persona que siempre tiene una palabra de ánimo. Es una persona que me empuja a seguir adelante, que me reta, que me dice la verdad tal cual es, que me empuja a crecer, que puede ver más allá de mí en todo y tiene la valentía de decírmelo, y es muy especial porque me llena de alegría, de risas y lo quiero muchísimo”. Con sus palabras, Francisca aclaró que Alejandro no es el misterioso galán del que tanto se habla, pero tampoco reveló la identidad de su gran amor.

Tal como sucede con Francisca Lachapel y Alejandro Chabán, Adamari López se ha visto en medio de rumores que aseguran que hay un romance entre ella y su gran amigo, el Chef James Tahhan -ambos del matutino Un Nuevo Día, de Telemundo-. Los dos se llevan de maravilla, al grado de que Adamari puede acercarse con mucha confianza a su compañero para pedirle un beso mientras están al aire, como pasó hace unos meses en uno de los segmentos del show.

El público quedó aún más impactado luego de que ambos posaran para una foto en la que Adamari pone su mano en la pierna de su amigo, desatando aún más los rumores de que entre ellos hay algo más que una amistad. Los conductores no hicieron comentarios al respecto, y fue Toni Costa quien salió en defensa de su prometida. “Por favor, James y Ada son amigos y estas muestras de cariño seguirán pasando entre ellos. Así que relax”, escribió el español junto a la imagen en Instagram después de aclarar que si de algo está seguro, es del amor que tiene con la mamá de su hijita Alaïa.