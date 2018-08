En plenas vacaciones de verano, Zuleyka Rivera recibió la noticia de su salida de Un Nuevo Día. Hasta el momento, la ex reina de belleza no ha emitido algún comentario al respecto, pero por lo que deja ver en sus publicaciones en las redes sociales, parece que ha tomado muy bien este nuevo capítulo en su vida profesional. Desde hace un par de semanas, la puertorriqueña disfruta de unas merecidas vacaciones en Europa, al lado de su novio, el empresario y productor Germán Rosete.

Su salida del matutino de Telemundo parece no haber hecho mella en sus vacaciones por el ‘Viejo Continente’, pues Zuleyka la está pasando de lo mejor y prueba de ello son las publicaciones de su cuenta de Instagram, donde deja ver que Germán se ha convertido en el compañero ideal de este verano. La pareja comenzó su recorrido por Europa en París, mundialmente conocida como ‘La Ciudad del Amor’.

Después de una breve estancia en la capital francesa, los enamorados pusieron rumbo a la paradisíaca isla de Santorini, en Grecia. Zuleyka y Germán se han mostrado súper cariñosos en esta escapada de verano y han disfrutado de espectaculares atardeceres, paseos en buggy por la isla y no han perdido la oportunidad de vivir la intensa vida nocturna que ofrece este destino, uno de los más populares entre las celebridades en esta temporada.

A unos días de darse a conocer la noticia de su salida del show, su representante Alejandra Palomera habló con People en Español y dio a conocer las razones por las cuales Zuleyka había concluido su participación en el programa. Palomera detalló que la participación de la Miss Universo estaba prevista por cierto tiempo y que su salida no ocurrió de repente ni en malos términos. “A nosotros siempre se nos habló de un proyecto de un tiempo determinado para estar en Un Nuevo Día, no es que nos hayan sacado o nos hayan dicho que ya no, simplemente acabó el proyecto y ya no lo ampliamos”, aclaró.

“No es la situación de que salga y le hayan sustituido, de hecho no hay un lugar dónde sustituir dentro de Un Nuevo Día para Zuleyka, porque siempre se habló de un proyecto determinado”, señaló Palomera, quien aseguró que la presencia de Zuleyka en el show llegaba hasta el Mundial de Fútbol de 2018.

La semana pasada, en un breve comunicado enviado por Telemundo a nuestro equipo de HOLA! USA se confirmó la salida de la ex reina de belleza: “Ha sido un placer haber contado con Zuleyka Rivera como parte de Telemundo y Un Nuevo Día hasta la reciente cobertura de la Copa Mundial 2018. Ella ha sido una estupenda compañera y esperamos poder trabajar juntos en futuros proyectos”.

Los ex compañeros de Zuleyka le envían mensajes solidarios

El viernes pasado, en plena emisión de Un Nuevo Día, sus colegas se despidieron de ella y tuvieron las palabras más afectuosas para la modelo, a quien le desearon lo mejor en sus futuros proyectos. Marco Antonio Regil fue el encargado de dar a conocer la noticia: “Ella no va a estar regresando a nuestro programa como copresentadora”.

En seguida, Rashel Díaz tomó la palabra y dijo: “La verdad que para nosotros ha sido un placer, la queremos mucho, (fue un placer) haber contado con Zuleyka como parte de Un Nuevo Día en estos últimos meses”. En tanto, Héctor Sandarti se despidió así de su compañera: “Ha sido estupenda compañera, súper querida, entregada y ha sido un placer trabajar con ella".