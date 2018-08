Eva Longoria se derrite de amor por su bebé Santiago Enrique

Eva Longoria nos regaló las imágenes más entrañables junto a su bebito Santiago Enrique durante su primera sesión de fotos en exclusiva para HOLA! USA. La influyente actriz de Hollywood fue captada en un video behind the scenes que nos robó el corazón al verla besar a su recién nacido y cubrirlo de mimos en todo momento. Eva luce bellísima enfundada en un vestido rosa palo mientras sostiene en brazos a su hijo arropado en una cobijita azul celeste. Todas las fotos exclusivas de esta tiernísima sesión de fotos, en donde vemos por primera vez a la también productora en su papel de mamá, las encuentras en la revista, que ya están recibiendo los suscriptores, y en kioskos a partir del 10 de agosto.

