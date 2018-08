Eva Longoria calma a su bebé cuando llora

Eva Longoria mostró su lado más maternal mientras intenta calmar a su hijo, Santiago Enrique, que dulcemente rompe en llanto en plena sesión de fotos para nuestra portada en HOLA! USA. En las imágenes captadas desde su habitación en la intimidad de su casa de Los Ángeles para nuestro video exclusivo del behind the scenes descubrimos el lado más protector de la exitosa activista y actriz de Hollywood, ya convertida en toda una madre experta en el cuidado de su recién nacido. Eva luce radiante enfundada en una bata blanca mientras su niñito viste en tono baby blue para esta enternecedora sesión de fotos que encuentras en la revista, que ya reciben los suscriptores, y en kioskos a partir del 10 de agosto.

