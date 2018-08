Eva Longoria: su primera sesión de fotos en casa con su bebé

Eva Longoria posó junto a su recién nacido Santiago Enrique en exclusiva para el lente de HOLA! USA desde varios rincones de su hogar en California. En este tierno video behind the scenes encontramos a la actriz de Hollywood, más guapa que nunca ataviada en un sensual vestido negro, entregada al 100% a su nuevo papel de mamá y presumiendo a su dulce hijo al mundo. Todas las imágenes de esta hermosa sesión de fotos las encuentras en la revista, que ya están recibiendo los suscriptores, y en kioskos a partir del 10 de agosto.

La activista dio la bienvenida a su primer hijo, fruto de su relación con su esposo el empresario José 'Pepe' Bastón, el pasado 19 de junio en el Cedars Sinai Medical Center de Los Ángeles.Tras dar a luz a su bebé que pesó 6 lbs y 13 oz, Eva Longoria nos comentó emocionada: "Estamos tan agradecidos por esta hermosa bendición".

