La escapada de verano de Eva Longoria llegó a su fin y la actriz regresó a Los Ángeles para tener un fin de semana lleno de actividades en torno al estreno de su más reciente película, Dog Days. La actriz atendió una rueda de prensa junto con sus compañeros del filme y el director de este, en el Four Seasons Hotel. Este domingo, la artista de 43 años se ha dejado ver radiante en la alfombra roja del filme, la cual se llevó a cabo en el centro comercial Westfield Century City, en California.

Para esta red carpet, la cual es su primera desde el nacimiento de Santiago Enrique, la actriz se dejó ver espectacular con un brillo especial, característico de las nuevas mamás. La estrella de cine lució sofisticada inspirándose en la tendencia del menswear llevando un vestido tipo maxi blazer cruzado en color blanco, con un escote discreto y para completar su outfit, usó unas sandalias de tacón bajo. En cuanto a su look, Eva llevó un maquillaje discreto marcado por unos labios carmín y peinó su oscura cabellera en una coleta alta con volumen.

A poco más de un mes de haberse convertido en madre del pequeño Santiago Enrique, Eva lució fabulosa para la premiere del filme, el cual cuenta la historia de un grupo de personas de Los Ángeles que tienen qué ver entre sí con todo y sus mascotas.

Curiosamente, esta película es algo súper especial para la actriz de 43 años, pues estaba embarazada de su primer bebé mientras trabajó en las escenas. En el filme, Eva fue dirigida por el director Ken Marino (con el que también trabajó en How To Be a Latin Lover), y compartió créditos con Nina Dobrev, Vanessa Hudgens y Finn Wolfhard, este último de la serie de Stranger Things.

El rodaje de Dog Days arrancó en el pasado 3 de octubre y Eva anunció que estaba embarazada de cuatro meses en diciembre, así que esto significa que Eva pasó casi todo su embarazo en el set de la película.

Hace unos días, Eva Longoria compartió en sus redes sociales el primer posado de su bebé en HOLA! USA. En la imagen de la portada, la orgullosa madre aparece sosteniendo en sus brazos al bebé de poco más de un mes de nacido. Dentro de la publicación, la cual ya están recibiendo los suscriptores y que se podrá encontrar disponible en los kioskos a partir del 10 de agosto, hay una serie de fotografías así como de revelaciones de los primeros días de Eva como mamá.