Luego de permanecer varios días en un hospital, la cantante Demi Lovato ha decidido hablar de lo sucedido, además de revelar cuáles serán los pasos a seguir en su recuperación contra las adicciones. A través de su cuenta de Instagram, la joven de 25 años envió un mensaje, en el cual también aprovechó para agradecer a aquellos que estuvieron a su lado en los momentos más críticos.

VER GALERÍA

En su Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, la intérprete compartió una imagen con el siguiente texto: “Siempre he sido transparente sobre el viaje de la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparezca o disminuya con el tiempo. Es algo que tengo que enfrentar y todavía no lo he hecho”. La también actriz siguió con los agradecimientos para todos los que estuvieron cerca de ella. "Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, siempre les estaré agradecida por todo su amor y apoyo a través de los últimos días. Sus pensamientos positivos y sus oraciones me han ayudado a navegar a través de esos tiempos difíciles".

VER GALERÍA

Demi tampoco olvidó en su emotivo mensaje a su círculo más cercano y a las personas que la cuidaron desde su ingreso al centro médico. “Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo y al staff del Cedars-Sinai quienes han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos, no estaría aquí escribiendo esta carta para todos ustedes”.

VER GALERÍA

La intérprete de Stone Cold finalizó el texto dando a conocer el camino que tomará para superar sus adicciones y así poder continuar con su carrera. “Ahora, necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y en el camino a la recuperación. El amor que todos ustedes me han mostrado nunca será olvidado y quiero no puedo esperar más para que llegue el día en el que pueda decir que lo he superado y que estoy del otro lado”.

Más notas como esta:

- Wilmer Valderrama cerca de Demi Lovato en los momentos más difíciles

- Las palabras de Eiza González por la situación que vive Demi Lovato

¿Qué sigue para Demi Lovato?

La cantante seguirá con su recuperación en un centro especializado donde le ayudarán a dejar atrás las adicciones. Sus seres queridos han revelado que Demi aceptó este tipo de ayuda y que tan pronto sea dada de alta, ingresará a una clínica. “Demi recayó y en esta ocasión pensó que podría manejarlo, por lo que lo ocurrido este martes ha sido sin duda una gran llamada de atención para ella", reporta E! News. "Demi no quiere morir y se siente muy afortunada de seguir con vida tras el episodio. En cuanto abandone el hospital, ingresará en una clínica de rehabilitación para superar sus problemas y con el apoyo incondicional de su familia", indica el portal.