Después de meses de incertidumbre, al fin Nathalia Casco ha salido de dudas y ya sabe el sexo del bebé que espera. La ex concursante de Nuestra Belleza Latina VIP compartió en sus redes la noticia de que próximamente se convertirá en madre de otra princesa, al lado de su pareja Kike Jackson.

A través de su cuenta de Instagram, Nathalia quiso compartir con sus followers su alegría y subió una fotografía de una ecografía de su bebé con un moñito rosa y motivos del mismo color. Junto a la fotografía, Nathalia escribió: “Me siento afortunada y bendecida en espera de otra princesa .31 de diciembre de 2018, así que será nuestro regalo de año nuevo”. Además de dar a conocer esta buena nueva en su Instagram, la hondureña hizo un Facebook Live donde reveló todos los detalles de su segundo embarazo. Nathalia es madre de Daniela, de 11 años, quien ya está más que preparada para ser la mejor hermana mayor.

Este bebé era muy anhelado tanto por ella, como por su pareja. Nathalia y Kike llevan juntos cinco años y desde sus primeros días como pareja soñaban con la idea de formar una familia, y ahora este sueño se ha concretado y en unos meses completarán su familia de cuatro.

La también cantante compartió en julio pasado con sus seguidores que estaba esperando un bebé al lado de su pareja. Entre las cientos de felicitaciones había una de Jomari Gyso, con quien tiene una bonita relación de amistad. El presentador de origen español escribió debajo del ultrasonido del bebé: “Felicidades mi Naty, love u!”.

Difícil decisión

Nathalia Casco fue una de las participantes más queridas de Nuestra Belleza Latina VIP (Univision). En abril de 2016, en pleno show, la bella hondureña decidió abandonar el programa, pues se sentía presionada por la competencia, ya que había estado en más de una ocasión en la llamada Zona de Peligro (cuando las participantes son nominadas para dejar el reality). Además de esto, tuvo otra poderosa razón: su amada hija Daniela.

Luego de su salida, la modelo se confesó con People en Español y detalló los motivos por los que decidió abandonar los reflectores del show. También habló de su sentir y de la deuda que ella sintió que dejó con sus fanáticos en ese momento. “Me da vergüenza con el público que tanto te ha apoyado y al final que pasara esto, pero yo extrañaba a mi hija. Ella me dice: ‘Mami, yo quiero estar contigo’. No he estado con ella. Imagínate estar en un concurso donde no puedo ver a mi hija, no puedo hablar con ella y sentir que no me siento querida. Uno dice: ‘¿Qué hago aquí si yo no me siento querida?’”.

A más de dos años de esa dura elección, Nathalia vive los días más felices al lado de Daniela, Kike y la bebé que viene en camino para completar su felicidad.