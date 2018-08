¿Se parecen las hijitas de Kim y Khloé Kardashian?

Muy pocos pueden presumir de tener una relación tan cercana con sus primos… Ese es el caso de las hijas de Kim y Khloé Kardashian, quienes con sólo unos meses de edad están formando una linda amistad. Hace unas horas, Kim compartió una encantadora fotografía en la que Chicago West aparece al lado de su primita, True Thompson, la hija de Khloé. Además de derretir el corazón de sus seguidores, la imagen dejó ver que las pequeñas tienen ciertas similitudes y rasgos propios del célebre clan de la televisión.

La estrella de 37 años acompañó la postal con la siguiente descripción: “Mejores amigas de por vida” y justo debajo de la imagen, Khloé escribió: “¡Nuestras pequeñitas! No puedo con tanta ternura. Chi le está ensañando (a True) los básicos del tummy time”. Otro que no se quedó sin comentar la imagen fue Tristan Thompson, el padre de True, quien pareció conmovido por el mensaje de Kim –acerca de la conexión que tienen las niñas –y puso: “Hechos”.

En la imagen, las bebés –quienes tienen la nariz casi idéntica –aparecen sobre una cama explorando lo que hay a su alrededor. Chicago lleva dos simpáticas coletas, mientras que True tiene una gran banda blanca en la cabeza. A diferencia de su prima mayor, True tiene las orejitas horadadas y luce unos coquetos pendientes. Por lo que deja ver esta imagen, las niñas tienen las facciones físicas de las Kardashian en sus caritas y seguramente, en unos meses comenzaremos a notar las similitudes entre ambas.

Junto con Stormi –la bebé de Kylie Jenner – Chicago y True son las integrantes más pequeñas del famoso clan de la televisión. Hace unos días, Khloé contó a sus fans a través de su cuenta de Twitter que las tres niñas, quienes se llevan unos meses de edad, serán las más unidas de la familia y que cariñosamente, todos en casa las conocen como las trillizas.

Kim, la mejor consejera de Khloé durante su dulce espera

En una reciente entrevista con People, Khloé, de 34 años, reveló que durante su embarazo recibió muchísimas recomendaciones, pero que de su hermana Kim, tuvo las mejores y asegura que eso se debe a que no es una persona que emita juicios sobre los demás. “Debo decir que Kim probablemente me dio el mejor consejo, porque no juzga ni nada de eso...”. Hay que recordar que la socialité es madre de tres niños (North, Chicago y Saint) y tiene experiencia de sobra en cuanto al tema de maternidad se refiere. Sobre la filosofía de su hermana, la fundadora de la compañía de jeans Good American dijo: “Ella ofrece diferentes ideas y, o la tomas o la dejas y está bien”.

A esta charla con la publicación, también su unió Kim, quien habló sobre cómo vivió su maternidad y las sensaciones que experimentó en sus embarazos. “Ser mamá hace que no te importe nada más sino lo que ocurre inmediatamente en tu hogar, en tu familia. Todo lo demás se desvanece. Nada importa sino tu familia, así que creo que verdaderamente te ayuda a centrarte y poner los pies sobre la tierra”.