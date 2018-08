Sin nada que ocultar, Carlos Ponce habla de su romance con Karina Banda

Si alguien puede presumir de total discreción en cuanto a temas del corazón se refiere, podemos mencionar a Carlos Ponce, que recientemente decidió abrir su corazón para contar mínimos detalles de su relación amorosa con la presentadora deportiva, Karina Banda, con quien, a decir de ambos, llevan algunos meses conociéndose y pensaban mantener la noticia lejos de los reflectores.

VER GALERÍA

En una reciente emisión del programa El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina no dejó pasar el momento para comunicar al aire que él ya sabía que Ponce y Banda mantenían una relación, secreto que guardó durante dos meses. Sin dar más detalle, la conductora mexicana decidió no ahondar en lo comentado, de hecho, únicamente pidió que no la cuestionaran al respecto y a tono de broma, confesó que si continuaban haciéndolo, iban a "asustar" a Carlos.

Ante lo sucedido, el puertorriqueño fue quien rompió el silencio y decidió dar una entrevista a People en Español donde cuenta la razón por la cual habían mantenido su actual relación lejos de los reflectores: "Yo me reservo mucho, lo único que me puede llegar a sacar de mis casillas un poquito es cuando la gente que yo quiero se ve envuelta en comentarios, cuando son afectados porque uno es una figura pública”.

VER GALERÍA

Cabe señalar, que tampoco perdió oportunidad para hablar un poco de su actual pareja, con quien lleva saliendo un par de meses y con quien además, mantiene una buena relación: “...En el caso de Karina ella también es figura pública. Nosotros nos estamos conociendo. Llevamos un par de meses conversando mucho, saliendo, nos llevamos muy bien”.

No olvidemos que la última relación de Carlos Ponce que mantuvo a sus fans muy al pendiente fue con la actriz Ximena Duque, misma que terminó en 2016 y desde ese momento, al actor se le había visto muy reservado con su vida privada. De hecho, una de las razones por las que el puertorriqueño decidió no hablar de su actual relación con Banda fue precisamente para evitar comentarios malintencionados que pudieran afectar lo que a penas comienza: “No lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por comentarios como ‘esta mujer la pobre no sabe donde se está metiendo‘ ... Ella es una periodista estudiada. Karina sabe lo que está haciendo. No es una niña. Los dos estábamos cuidándonos, los dos estábamos siendo muy low key sabiendo que en algún momento iba a salir si continuábamos y ha sido el caso y pasó, un poquito antes de lo que hubiéramos deseado, pero iba a pasar”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS COMO ESTA:

¿Qué dijo Karina Banda de su romance con Carlos Ponce?

Carlos Ponce le da una nueva oportunidad al amor con esta guapa reportera

Carlos Ponce muy atento a lo que se dice en redes sociales

En dicha entrevista, Carlos decidió no reservarse ningún sentimiento relacionado al tema, ya que aunque hasta el momento ellos no comparten mensajes públicos en redes sociales y menos imágenes románticas, sí le han llegado algunas opiniones de sus followers, mismas que no han sido del todo agradables: "Yo leo los comentarios y veo ‘Otra más para su lista’. ¿Cuál lista?”, concluyó.

VER GALERÍA