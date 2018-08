Alejandra Espinoza posó en exclusiva junto a su esposo, el coreógrafo Anibal Marrero, y su hijito Matteo para las páginas de HOLA! USA. En la emotiva entrevista en la que luce bellísima, la primera reina de Nuestra Belleza Latina nos habló con el corazón en la mano de sus grandes amores y también de los retos profesionales que le faltan por cumplir. "Mi sueño es actuar. Pero antes de hacerlo en cualquier lugar, lo que siempre he buscado es prepararme, estar lista".

Ale, la de Tijuana, vuelve muy pronto a la televisión para presentar la nueva edición de NBL, el mismo programa que la lanzó al estrellato. "Es una bendición. Más feliz no podría estar. Es como si me estuviesen otorgando otra corona, la única diferencia es que ahora me siento más preparada". La nueva versión del reality show lleva por lema 'Sin tallas, sin límites y sin excusas' y busca a la nueva reina de belleza que rompa todos los estereotipos que hasta ahora hemos visto en la televisión.



Alejandra Espinoza luce espectacular en un conjunto de su fantástico clóset y zapatos de Christian Loboutin.

La presentadora de Univisión nos confesó también que su hijo Matteo fue su primer gran amor aunque ama profundamente a su esposo. "Yo me acuerdo cuando vi a Matteo y me acuerdo cuando conocí a Anibal, y fue diferente. Con Matteo sí fue amor a primera vista, una cosa que nunca antes había sentido. Con mi esposo sí me gustó pero no fue amor a primera vista. Él, al contrario, sí me dice que dos veces en su vida ha sentido lo mismo: cuando me vio a mí y cuando vio a Matteo, pero eso no significa que lo ame menos, lo amo igual".

La presentadora nos inspira con este increíble look que resalta su figura.

La entrevista completa en donde Alejandra Espinoza nos cuenta más de la preparación que realiza para lanzarse a la actuación, da sus mejores consejos a las mujeres que aspiran a ganar la corona de Nuestra Belleza Latina y otros detalles muy tiernos junto a su bella familia, la encuentras en la revista que ya están recibiendo los suscriptores y en kioskos a partir del 10 de agosto.

