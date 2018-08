Khloé reveló por qué Kim Kardashian le dio el mejor gran consejo de maternidad

Parece que si hay dos mujeres terminan de reconfirmar la complicidad que puede existir entre hermanas, son Khloé Kardashian y Kim. Y es que recientemente salieron a la luz maravillosas declaraciones hechas por una de las socialités, en las que la empresaria de 34 años asegura que los mejores consejos para el momento en que debutaría como mamá, los recibió de la madre de la pequeña fashionista, North West.

En una reciente entrevista para la revista People, Khloé y Kim posaron de una forma increíblemente tierna, ya que mostraron la conexión única que tienen, misma que llevó a una de las menores del clan Kardashian a confesar aquellos consejos que llegaron a su vida cuando estaba embarazada y en específico, habló de cuál de sus hermanas se dio el tiempo de hablar de la maternidad con ella.

En dicha entrevista, Khloé abrió su corazón para contar cómo fueron esos momentos previos a debutar como mamá el pasado mes de abril y dijo que cuando alguien tendrá un hijo por primera vez, los consejos llegan velozmente: "Recibes tantos consejos cuando te conviertes en una madre nueva".

Además, Khloé, que trajo al mundo a la pequeña True, fruto de su relación con el basquetbolista Tristan Thompson, no titubeó cuando en la entrevista fue cuestionada respecto a quién le dio los mejores tips de maternidad: "Debo decir que Kim probablemente me dio el mejor consejo, porque no juzga ni nada de eso...". No olvidemos que Kim es madre de tres pequeñines: North, Saint y Chicago.

Además, Khloé aprovechó el espacio para externar la admiración que siente por su hermana: "Ella ofrece diferentes ideas y o la tomas o la dejas y está bien". Esto viene a la conversación luego de que en un proyecto en el que participó el clan completo cuando Khloé tenía 8 meses de embarazo, dieron declaraciones más familiares de cómo vive cada hermana Kardashian la maternidad y fue entonces cuando Kim confesó lo que ella piensa al respecto: "Ser mamá hace que no te importe nada más sino lo que ocurre inmediatamente en tu hogar, en tu familia. Todo lo demás se desvanece. Nada importa sino tu familia, así que creo que verdaderamente te ayuda a centrarte y poner los pies sobre la tierra".

Desde que la pequeña True nació, las redes sociales de la socialité se han visto invadidas por los mejores y más tiernos videos e imágenes de cada nuevo momento que va protagonizando la bebé junto a sus padres o a solas. De hecho, Khloé se ha volcado por completo en cuidar a detalle el crecimiento de su hija e incluso la ha defendido de cualquier tipo de crítica.

