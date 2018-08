¿Qué dijo Karina Banda de su romance con Carlos Ponce?

En el mundo del showbiz, mantener una relación lejos de los reflectores parece ser todo un desafío, aunque, siempre existirá algo que muestre el amor al mundo y no necesariamente, porque la pareja en cuestión lo revele. Tal fue el caso de la presentadora Karina Banda, quien ha sido popular gracias a su participación en la sección deportiva del show El Gordo y la Flaca, donde dicho sea de paso fue el programa en el que se reveló el tan oculto romance que tiene desde hace un par de meses con el guapísimo cantante y actor, Carlos Ponce.

Como lo dejó ver en las redes sociales, Raúl El Gordo de Molina estuvo fuera del programa porque tomó unas vacaciones, mismas a donde se llevó un gran secreto que a decir de él, guardaba desde hace unos meses porque Banda, que le confesó su situación amorosa, le pidió que no hiciera comentario alguno. La confidencia en cuestión no pudo pasar más tiempo en resguardo, ya que una fuente ultra cercana al conductor lo llamó para decirle que si él sabía algo al respecto, ya que había visto a la pareja caminando de la mano en un lugar de moda de Miami.

Así que, ahora que Raúl volvió al programa, todo salió a la luz y fue la misma Karina la que le pidió un favor enorme al conductor. Durante la emisión del show, los colegas hablaron al respecto y la mexicana aprovechó para reafirmar que no quiere que el tema salga a la conversación nuevamente: "Si me sigues preguntando cosas de él (Carlos Ponce) o sigues hablando de él, me lo vas a espantar", dijo Banda en tono amable.

Además, dada la revelación de Raúl de Molina, la presentadora deportiva no dudó en aclarar que para nada estaba molesta con su colega, de hecho, expresó que ella sabía que nada era con malas intensiones: "Quiero dejarle claro a la gente que yo jamás me voy a molstar con Raúl ni mucho menos, porque yo sé que él no lo hace en mala onda", a lo que, en tono de broma, El Gordo le respondió que "para nada, yo lo hice en buena onda".

El hecho de que la conductora se pudiera molestar responde propiamente a una situación vivida en la transmisión del programa el 30 de julio, donde sin reserva alguna, Raúl confesó que Karina ya le había revelado que tenía un romance con el puertorriqueño de 45 años.

Sobre Karina Banda

Karina ha trabajado en Univision para programas como República Mundialista, Sal y Pimienta y El Gordo y la Flaca. De hecho, la buena relación laboral que lleva con Rául de Molina la podría haber llevado a confesarle que tenía un romance con Ponce, que a decir del presentador ambos son amigos porque hace tiempo trabajaron juntos una larga temporada.

