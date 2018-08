Adamari López está inmersa en un plan de ejercicio que la ayuda a llevar una vida mucho más saludable al mismo tiempo que se pone en forma. Desde hace varios meses, la conductora de Un nuevo día documenta sus rutinas en el gimnasio y cómo es que su físico ha cambiado poco a poco para lucir más bella que nunca y sentirse mucho mejor por dentro. Y a pesar de que está bastante dedicada a llevar un estilo de vida más activo, hay ocasiones en las que para ella es demasiado pesado cumplir con las asignaciones de su entrenador, pero su buen ánimo la hace seguir adelante, tanto que, hasta sus amigas, colegas y su propio novio, Toni Costa, se sienten muy orgullosos de ella y la apoyan con sus mejores comentarios.

VER GALERÍA

Fiel a su costumbre, Adamari mostró al mundo un poco más de su vida fuera del set del show matutino, esta vez en el gimnasio. En un video que publicó en sus redes sociales, la presentadora aparece haciendo un gran esfuerzo para completar una serie de repeticiones con pesas. El trabajo no se ve nada sencillo, pero Adamari da lo mejor de sí misma para trabajar los músculos de sus brazos. "Dándole duro en el gimnasio", escribió la puertorriqueña, que lució un look muy cómodo de playera morada con leggings azules. "¿Por qué no soy flaca?", agregó en forma de hashtag.

Notas relacionadas:

- La foto más tierna de Adamari López y Chef James desde que él regresó

- Alaïa y su reencuentro familiar más tierno durante las vacaciones de verano

Como muestra de apoyo, Ludwika Paleta, y compañera de telenovelas, comentó el video luego de ser testigo del gran esfuerzo que Adamari hace en el gym. "Yo quiero un trainer así jajaja. Besitos, preciosa. Dale duro para que te pongas más hermosa y fuerte de lo que ya eres", dijo bromeando sobre el entrenador que ayuda a Adamari en sus ejercicios. Carmen Villalobos se sumó a las porras con un comentario lleno de emojis de aplausos. El cantante y compositor puertorriqueño, Torres no se quedó atrás en los halagos hacia Adamari, aunque sólo hizo un comentario con un emoji en forma de corazón.

Una publicación compartida por Adamari López (@adamarilopez) el 30 de Jul de 2018 a las 11:19 PDT

Toni Costa, su prometido y padre de su hija, Alaïa, ha sido el principal apoyo de Adamari en su reciente estilo de vida y la anima a seguir adelante con sus rutinas. Orgulloso de verla tan capaz y esforzándose por mejorar, no pudo ocultar lo enamorado que está de su chica, pues en sus comentarios se pueden ver dos emojis, uno con ojos de corazón y uno más enviándole un beso.

Adamari López, en manos de los expertos para lucir más bella

Además de apoyarse en su entrenador, Yasmany -quien también está detrás del escultural cuerpo de Zuleyka Rivera-, optó por completar su entrenamiento personal con tratamientos estéticos que la ayudarán a lucir aún más bella. Semanas atrás, la conductora reveló que se ha estado realizando un procedimiento para reducir la papada. Y los resultados no podrían haberla dejado más contenta desde la primera sesión. Aunque debe visitar al especialista varias veces hasta conseguir el resultado deseado, en la cara de la también actriz ya se nota un gran cambio que ha ido presumiendo en sus redes sociales.

VER GALERÍA