A-Rod revela todos los detalles del espectacular anillo que le dio a JLo

Una de las parejas que ha dejado claro que el amor no conoce de tiempo y menos de presiones, son Jennifer Lopez y el ex beisbolista, Alex Rodriguez, que se han convertido en la favorite couple por ser un verdadero equipo y porque ahora rara vez se separan para apariciones públicas. De hecho, tal es su unión, que no sólo comparten todo momento con los hijos que cada uno tiene, sino que hasta los han rondado rumores de posible boda, esto luego de que JLo apareciera con un excelso anillo en el dedo que señala siempre el compromiso de una mujer.

Era específicamente el pasado 5 de julio cuando la diva del Bronx publicaba una imagen donde aparece recargada en el abdomen de su amado deportista, y con un brazo colocado en cierta forma, que dejaba al descubierto su mano izquierda y en específico el dedo anular, que es donde usualmente se coloca una mujer un anillo de compromiso. Más tarde, en su cumpleaños lució otra extravagante joya que por supuesto, despertaron los rumores de compromiso, y aunque ninguno de los dos había dicho nada al respecto, finalmente todo quedó aclarado gracias a una entrevista que acaba de ofrecer el guapo Alex Rodríguez.

A-Rod visitó el programa Today de Hoda Kobt y Kathie Lee Gifford, donde fue cuestionado con bastante picardía respecto a su romance con la cantante. En una charla con total desenfado, el magnate se dipuso a responder ciertas interrogantes que le lanzaron las conductoras este miércoles durante la emisión del show: "Por cierto, amamos a Jennifer y nos hemos fijado en que lleva puesto un anillo. Lo vimos en esta imagen. Es precioso", dijo Kobt. "Me preguntaba si se lo habrías comprado tú por su cumpleaños, pero después pensamos, ¿en qué dedo lo lleva puesto? Y ahora decimos, ¿qué está pasando aquí?". Al verse ante dichas interrogantes, no quedó más alternativa que hacer frente y hablar del costoso anillo.

Así que, tan cordial como A-Rod acostumbra ser, no titubeó en afirmar que él le había dado la gran sortija a su amada novia: "Yo le di ese anillo. Se lo di hace como unos cuatro o cinco meses". Como era de esperarse, las deducciones de las dos conductoras no iban a quedarse reservadas para otro momento, por lo que indagaron más respecto a si se lo había entregado por algún evento especial, por alguna fecha importante o cuál era la razón, y aunque no recibieron la respuesta que el mundo anhela escuchar, sí les dejó claro que fue por un motivo en particular pero nada que hiciera sonar las campanadas de boda: "Por supuesto que tiene un significado, pero no, no estamos prometidos. No estamos prometidos".

Así que aclarado el punto que a todo Nueva York y el mundo entero había mantenido atento a las publicaciones de JLo, el dominicano abrió su corazón para hablar sobre cómo es su relación con la cantante y un poco más a detalle de lo que los mantiene unidos: "Para ser sincero, si esto hubiera pasado cuando teníamos 20 años, jamás hubiera ocurrido. Era todo demasiada locura. Yo no era suficientemente maduro... tenemos que quitarnos la tontería de encima... Estamos en nuestros cuarenta. Los dos somos de Nueva York. Los dos tenemos un pasado latino. Los dos tenemos dos hijos. Los dos hemos pasado por muchas cosas y podemos apreciar en cada uno lo bueno y los desafíos", concluyó A-Rod con la serie de cuestionantes sobre el tema del compromiso.

Claro está que hablando de JLo y la cantidad de excentricidades y lujos a los que está acostmbrada, para nada sorprendería que pudiera ser la sortija que ha llamado tanto la atención, un símbolo de compromiso. Sin embargo, no lo fue y lejos de pensar en boda, el ex jugador sólo quiso tener un romántico gesto con su chica dándole una joya valuada en algunos millones de dólares. Y es que no es para menos, ya que se trata de un auténtico Panthère de Cartier y posiblemente una de las piezas más brillantes que ha llevado hasta el momento.

