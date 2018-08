Así respondió Khloé Kardashian a los que la criticaron por haber dejado a su hija en casa

En los últimos meses, Khloé Kardashian ha tenido que lidiar con los comentarios de sus seguidores, que van desde el aspecto de su bebé True, hasta con la relación que mantiene con el padre de la pequeña, Tristan Thompson. Hace días, respondió a aquellos que hicieron señalamientos contra la niña de tres meses de edad, y ahora ha tenido que hacer frente a aquellos que la cuestionaron por acudir a un evento benéfico con sus hermanas y su madre.

El pasado fin de semana, la empresaria de 34 años fue a un evento en Nueva York organizado por la asociación City of Hope, la cual recauda fondos para pacientes con cáncer. Además de contar con la participación de Khloé, al lugar también se dieron cita Kim Kardashian, Kendall Jenner y la madre de las tres, Kris Jenner.

En cuanto se dieron a conocer las imágenes, algunos de los críticos de la socialité empezaron a hacerle comentarios por haber dejado a su recién nacida. Con lo que no contaban esos usuarios de las redes es que la mismísima Khloé usaría sus redes sociales para responderles que la pequeña estaba bajo el cuidado de su padre y en las mejores condiciones. También aprovechó para dejar en claro que no tenía nada de malo separarse por unas horas de su bebé, siempre y cuando estuviera al cuidado de su padre.

“Los mommy shamers (aquellos que intentan avergonzar a una madre por su tarea como tal) están de moda. ¿Estoy mal, voy a un evento benéfico y me critican porque tengo un bebé?", escribió en su cuenta de Twitter. "Su padre está con ella mientras yo intento dar a conocer esta increíble organización. De todas maneras, ¿qué tiene de malo que una madre primeriza deje que el padre tome el control un par de horas?”. Luego de hacer este comentario, sus fieles seguidores la apoyaron y aplaudieron su actitud.

Khloé, en defensa de su pequeña True

Hace tan solo unas semanas, Khloé enfrentó a uno de sus haters, que lanzó una pregunta referente a True. El cuestionamiento del usuario decía así: “¿Soy sólo yo o es que la bebé de Khloé Kardashian, True, no es nada encantadora?”. La persona que hizo ese comentario etiquetó a Khloé en la publicación y pensó que ella no lo vería, pero estaba en un error. Khloé lo vio y no tardó en reaccionar, pues no podía creer que alguien se atreviera a juzgar de esa forma a su pequeña: “¿Qué adulto que se respete a sí mismo comentaría algo sobre la apariencia de un niño? ¿Qué tipo de ser humano repugnante eres? Es patético que tu vida sea así de miserable”, escribió.

La estrella de televisión no paró ahí con su respuesta y siguió: “Eres una perdedora por esto. No hay respeto para personas así. La gente tiene derecho a tener sus propias ideas y opiniones, pero ¿por qué escribes eso y, si lo haces, por qué me etiquetas?”. Los fans de Khloé no tardaron en apoyarla y la persona que había hecho ese comentario prefirió poner como privada su cuenta.