Desde hace tiempo, Pau Donés tenía claro un estilo de vida al momento de cumplir 50 años de edad: alejarse de los escenarios. Pero su "adicción" a la música, a los conciertos y a la cada vez más cercana relación con su público lo hicieron posponer esta gran decisión. En octubre próximo, el español cumplirá 51 años, aún con proyectos en mente, una serie de conciertos con Jarabe de Palo que lo mantendrán frente al micrófono hasta diciembre y una decisión fija: despedirse indefinidamente de este estilo de vida para estar más cerca de Sara, su hija.

Pau reveló sus planes a futuro en una plática con El Periódico, en la que asegura que esta decisión no está para nada ligada a la enfermedad que lo ha mantenido entre giras y hospitales. Si bien, "El bicho", como el cantante llama al cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2015, lo ha concientizado sobre cada paso que da día a día, es su amor paternal el que lo guía a un camino diferente en el que su familia es prioridad. "Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al colegio", aseguró al medio español.

La idea de tener más tiempo de calidad con Sara es algo que ha venido dando vueltas en la mente del cantante desde hace tiempo. "Me perdí la infancia de mi hija y no quiero perderme ahora su adolescencia. Ya tiene 14 años", confesó. Sus planes están listos. Pau ofrecerá el resto de los conciertos que marcan los 20 años de Jarabe de Palo -aunque nació hace 22- y, con el inicio de un nuevo año, el músico también dará la bienvenida a un diferente estilo de vida. "El 1 de enero del 2019, Pau Donés cuelga la guitarra... Lo que tengo claro es que no volveré a los tres meses. Quiero parar y me voy a vivir al extranjero por eso, para estar con mi hija", dijo sin revelar el país exacto en el que ha pensado para esta nueva vida, aunque sí contó que será un lugar muy lejano para evitar caer en la tentación de aceptar participar en un festival.

Pau Donés no ve esta pausa como un adiós a la música

Para Donés no será fácil cerrar la puerta del estudio de grabación y empacar sus maletas hacia un destino diferente, por lo que define esta pausa en su carrera musical como un "hasta luego". Él mismo aseguró que esto no es un retiro de su carrera, en la que aún tiene pendiente lanzar libro con la forma en la que fueron creadas las letras de las canciones que colocaron a Jarabe de Palo en la escena internacional. "El día que me mate el cáncer, entonces sí (me retiraré)", expresó.

A la par de sus planes y la agenda laboral con la que cumple, Pau agrega a su rutina las visitas al hospital para recibir un tratamiento contra su enfermedad. Desde hace unos meses, al cantante le ha llamado la atención el surf y cada vez que puede se avienta a las olas con una gran sonrisa. Justo en medio de una de sus tardes al sol, Pau tuvo que interrumpir esa sesión deportiva para acudir al llamado de su médico. “Me llama Joan, del hospi, y me dice que la quimio ya está apunto. Pues del mar directo a la sala de onco… ¡Qué pasa! En la isla las cosas van así”, escribió en su cuenta de Instagram, en donde se nota su mejor ánimo ante la situación con una foto de él mismo en el hospital aún con el traje de baño puesto.

