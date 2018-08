La foto más tierna de Adamari López y Chef James desde que él regresó

Si dos compañeros pueden presumir que hay una entrañable amistad, esos son Adamari López y el Chef James, que han compartido créditos al aire desde hace algunos años, cuando ambos se unieron al show Un Nuevo Día. Por eso, ahora que James volvió al set, luego de la suspensión que enfrentó por gestos inapropiados al aire, sus apariciones juntos se han vuelto nuevamente las favoritas de sus fans.

James regresó al programa el 23 de julio, luego de pasar algunas semanas fuera, y aunque en ese tiempo ambos se mantuvieron muy reservados públicamente en las redes sociales, cuando el Chef volvió, los demás compañeros de set lo recibieron con bombo y platillo, y aunque Adamari López no compartió nada en su perfil de Instagram, esta mañana en la cuenta del matutino se publicó una tierna foto de los grandes amigos y como era de esperarse, recibió muchísimos comentarios de lo felices que se ven y de la gran amistad que tienen dentro y fuera del espacio de trabajo.

En dicha imagen, la también actriz aparece recargada en el hombro de James y con su mano en el abdomen de él. Como la instantánea fue publicada en la cuenta oficial del matutino, aprovecharon para cuestionar a los fans de este par sobre qué pensaban de que estaban juntos al aire haciendo un par de bromas: "Regresó este dúo bonito... el niño consentido de Adamari".

Además, en cierto momento del show, el joven de 29 años se acercó al sofá donde estaba sentada López y le preguntó con mucha ternura que qué quería de postre, cosa que hace con gran frecuencia como atención a su amiga, y entre pregunta y pregunta, en el video se aprecia cómo ambos están cerca y se escucha: "Tú eres lindo", dice Adamari refiriéndose a James, luego de que él le dijera que le haría la tarta que quería. La respuesta de él fue breve: "Tú también" y continuó con las bromas sobre lo que prepararía.

Como era de esperarse, los comentarios de los usuarios de la red social no se hicieron esperar, y aunque anteriormente se había especulado mucho respecto a que entre ambos había algo más que una amistad, sus fans aseguran que la conexión que existe entre ellos es más sincera que nada. Para tranquilidad de sus followers, meses atrás, Toni Costa, pareja de Adamari, había pedido respeto para ambos e incluso no dudó en insistir en que él no duda del amor de la conductora y que le parece totalmente normal lo cariñosos y cercanos que son: "Por favor, James y Ada son amigos y estas muestras de cariño seguirán pasando entre ellos. Así que relax”.

Desde hace años, Adamari y James son grandes amigos, incluso en sus perfiles de Instagram no han dudado en compartir algunas instantáneas juntos. De hecho, en mayo pasado, el venezolano publicó una tierna imagen con motivo del cumpleaños de la conductora, donde ambos aparecen abrazados y el le expresó en un mensaje cuánto la quería: "...¡Mi cómplice favorita, te quiero montones!"

