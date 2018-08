Millie Bobby Brown y Jacob Sartorius le pusieron fin a su relación

Una de las parejas más jóvenes de Hollywood anunció su ruptura. Aunque probablemente muchos sabían que esto pasaría en algún momento -debido a su corta edad- la noticia ha tomado a sus fanáticos por sorpresa. Se trata de la actriz Millie Bobby Brown y el cantante Jacob Sartorius, quienes acudieron a las redes sociales para comunicarles a sus seguidores que ya no están juntos.

A través de Instagram Stories, los artistas aseguraron que fue un acuerdo mutuo. "La decisión sobre los nuestro fue completamente mutua. Ambos somos felices y somos amigos”, escribió Millie sobre un fondo negro. Por su parte, Jacob confirmó casi al instante lo que su ex pareja acababa de comunicar, con icono de corazón incluido. Aunque los jóvenes recalcaron que seguían siendo amigos, se dejaron de seguir en Instagram y sus seguidores rápidamente lo notaron.

VER GALERÍA

Recordemos que la relación entre Millie y Jacob comenzó hace un tiempo cuando la actriz de la serie Stranger Things le dedicó un mensaje en Twitter que decía: "just another day you on my mind” -un día más te tengo en mi mente-. Después de esto su amor se hizo más evidente, en especial cuando la actriz de 14 años posó en una imagen en Instagram junto a un oso de pelucho y él le agradecía por el regalo. Sin embargo, ninguna foto tuvo tantas reacciones como aquella instantánea de un beso -que Millie borró tras el comentario de la cantante Ariana Grande- la que más dio que hablar sobre un noviazgo que parecía ir muy en serio y levantó una gran polémica en las redes sociales. De hecho, muchos de sus fans y seguidores llegaron a recriminarla por estar “comportándose como un adulto” y estar “desperdiciando su infancia”.

VER GALERÍA

La estrella de Netflix parece haber dejado atrás la infancia, y no solo por el enfoque que ha dado a su relación con Jacob, sino porque ha logrado, a su corta edad, batir más de un récord. No debemos olvidar que se ha convertido en una de las mujeres más influyentes, algo que la lleva a medirse con personalidades de la talla de Meghan Markle o Rihanna. También apareció en la lista de las 100 personas más influyentes del año de la revista Time, la persona más joven en aparecer en ese ranking.