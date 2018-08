El actor y cantante Will Smith disfrutó recientemente de unas más que merecidas vacaciones en compañía de su familia, con quienes viajó a Italia tras su participación en la clausura del Mundial de Rusia 2018, en donde junto con Nicky Jam y Era Istrefi interpretó el tema Live It Up en el Estadio Olímpico Luzhnikí, en Moscú, ante más de 80 mil espectadores.

Todos a Rusia con amigos

Aunque al Mundial acudió por motivos laborales, el famoso rapero aprovechó la ocasión para llevar a su hijo Jayden a la Final entre Francia y Croacia y de paso le enseñó sus mejores pasos de baile a Nicky Jam, que terminó compartiendo a través de su cuenta de Instagram.

Aventuras italianas de la familia Smith

Tras cumplir con sus compromisos laborales, Will buscó unos momentos de relajación con su familia, pero también de aventura. En el viaje lo acompañaron su esposa Jada Pinkett Smith, así como sus tres hijos Willow, Trey y Jaden además de su publicista Karynne Tencer y el actor Duane Martin.

El viaje incluyó un paseo en yate por la Isla de Capri y la localidad de Positano, así como también vivir de cerca la actividad de un volcán en la isla de Lípari, al norte de Sicilia.

Ocurrencias de papá

Fiel a su costumbre, Will quiso ser el alma del viaje y así lo exhibió en los diversos videos que compartió en su Instagram, donde invitó a sus familiares a seguir sus ocurrencias, no siempre con el éxito esperado.

En uno de ellos se escucha a Jada pidiéndole a Will que borre el video porque ella estaba despeinada, a lo que él le respondió: "Tu cabello está perfecto, ¡estás de vacaciones!".

En otro material, la familia Smith puso en práctica sus conocimientos de buceo en aguas italianas, actividad que les permitió explorar las profundidades del mar, así como contemplar de cerca cientos de peces y hasta medusas. Como buen padre, Will se quiso cerciorar que sus hijos aprendieran a respirar de forma correcta bajo el agua, por lo que antes de iniciar la actividad les dio un extenso y peculiar tutorial de buceo.

La furia del volcán

Cuando parecía que el turismo de aventura ya no sorprendería a los Smith, la realidad fue muy distinta cuando vivieron de cerca el cráter de un volcán en activo. El momento cumbre de la visita se produjo cuando el intérprete tuvo la ocurrencia de arrojar un poco de agua sobre el azufre amarillo, desprendiendo un olor desagradable que Will de inmediato hizo notar.

Jada no quiso que sus seguidores se quedaran con una mala imagen suya y compartiró una foto bien peinada con un bikini amarillo que ha recibido, hasta el momento, 494 mil likes.

"Como Will Smith me sacó como una loca en su video Daddy Dearest, tuve que tomar una medida", escribió Jada para cerrar otro capítulo de las vacaciones en famlia.

