Evaluna, hija de Ricardo Montaner ¡se comprometió!

Evaluna Montaner, hija del famoso cantante Ricardo Montaner no podría estar viviendo el momento más feliz de su vida, ya que desde hace años tiene una relación ejemplar con su novio Camilo Echeverry, con quien se acaba de comprometer de una forma muy romántica y lo anunció de lo más emocionada en las redes sociales. Fue a través de su cuenta de Instagram que la también cantante publicó una imagen en la que únicamente escribió “Sí”, junto a un pequeño dibujo de un anillo de compromiso.

Por su parte, el joven, que se dedica a la música, publicó una hermosa foto en su perfil de Instagram y agregó: “Evaluna, ¿te quieres casar conmigo?”. Así que ahora cobra mayor sentido el sencillo mensaje de Sí, publicado por la joven de casi 21 años. Respecto a cómo se sienten con este gran momento, Evaluna le dijo en exclusiva a People en Español que estaba más que emocionada: “¡Es el primer paso hacia mi sueño más grande! Estamos muy felices. No podemos estar más felices”.

Además, la pareja se encuentra en un magnífico viaje familiar en la India, desde donde Ricardo Montaner compartió con sus fans una imagen del compromiso de su hija y escribió un emotivo mensaje: “Dios nos bendice a diario y nos da motivos de sobra para la felicidad ... Marelene Salomé y yo, bendecimos este compromiso…”. Para sellar por completo este suceso, el colombiano compartió en su canal de Youtube, una animación de una pareja, que los representaba a ellos. Además, da a entender que la joven es “la prueba de que la felicidad existe”. Tanto así, que podría quedar afirmado gracias a lo que representa en el video, que su vida y su futuro valen la pena por ella.

El joven de 24 años y Evaluna, son una de las parejas jóvenes más envidiadas, ya que recientemente cumplieron 3 años de novios y lo celebraron con un romántico mensaje en las redes sociales: “Hoy son 3 años con este guapetón a mi lado. ¡Me siento tan amada! Sin duda, Dios me consiente contigo. ¡Él está en medio de esta relación y por eso es tan fantástica! Gracias por hacerme crecer tanto espiritualmente y en todas las demás áreas de mi vida. Eres TANTO. ¡Gracias por escogerme todos los días! Gracias por amarme! Te amo con todo lo que soy y lo que no soy. ¡Feliz aniversario!”

Para prueba del gran amor que se tienen, todo ha ido más allá de hermosas imágenes juntos en redes sociales, de hecho, ambos han confesado en sus perfiles por separado, que su relación les ha hecho mucho bien y además les da mucha paz día a día. En alguna ocasión, Evaluna compartió una imagen que refleja la maravillosa complicidad de la pareja, y el mensaje dejó boquiabiertos a todos: “Él es Camilo. Quiero motivarlos un poquito hoy en sus relaciones. Es tan pero tan importante la seguridad en una relación y el empoderamiento. Camilo ve en mí cualidades que yo no tenía ni idea que tenía! No solo las ve sino que me las dice constantemente. Desde que estoy con él mi autoestima ha crecido enormemente porque él me hace ver mi valor…”.

